Муза Соколова, дети и непристойные комментарии: что известно о личной жизни скандального бизнесмена

Пока украинцы борются за свет и тепло и пытаются пережить очередные российские атаки, в сети обсуждают роскошный пентхаус с крокодилом, который связывают с бизнесменом Владиславом Соколовым. Но не меньшее внимание привлекла его личная жизнь: совместные фото с женщинами, дорогие путешествия, дети и дерзкие комментарии в соцсетях.

24 Канал собрал все, что известно о женщинах в жизни Владислава Соколова, которого связывают с компаниями, получавшими многомиллиардные контракты на поставку металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах Киевской области. Кто такая Анжелика, какие еще фотографии нашли и что Соколов публиковал о своих детях – рассказываем далее.

Анжелика Александровна – та самая "муза крокодила"

Одной из первых в центре внимания оказалась женщина, которую в соцсетях знают как Анжелику Александровну. На ее страницу обратила внимание журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, которая опубликовала совместные фотографии блогерши с Владиславом Соколовым.

В своем инстаграме женщина вела блог Angelic Soul Alchemy, посвященный духовным практикам, работе с энергией и личностному развитию. Она позиционировала себя как проводницу к собственному "Я", а среди интересов указывала спорт, путешествия и энергетические практики.

Страница в инстаграме "музы" Анжелики / фейсбук Marina Daniluk-Yarmolaeva

Впрочем, наибольшее внимание привлекли не философские посты, а снимки из роскошной жизни. На странице Анжелики нашли фотографии с Владиславом Соколовым во время зарубежных поездок. В частности, в феврале 2023 года они вместе отдыхали в мексиканском Тулуме, а в январе 2024-го – во французском Куршевеле.

Владислав Соколов и его муза / Скриншот из инстаграма

Одну из совместных фотографий женщина подписала фразой: "Уважать своего мужа как бога может только богиня". Такой пост на фоне других снимков из путешествий только подогрел интерес к их отношениям.

Владислав Соколов и его муза / Скриншот из инстаграма

Анжелика также показывала перелеты первым классом и на частных самолетах, отдых на Бали, в Италии, Дубае и на Маврикии. В одном из постов она отмечала: "Высокие стандарты оберегают от низкосортных событий".

Муза Соколова / Скриншот

Особое внимание привлекли фотографии с зеленым спортивным автомобилем. На снимках женщины заметили номерные знаки, соответствующие автомобилю, который появлялся и в публикациях самого Соколова. Также в сети обратили внимание на кадры с покупками в магазине ювелирного бренда Cartier.

В сети заговорили о еще двух женщинах в жизни Соколова

На фоне обсуждений фотографий с Анжеликой пользователи соцсетей начали распространять и другие утверждения о личной жизни бизнесмена. В частности, в сети появились разговоры о том, что Соколов якобы мог одновременно встречаться с двумя женщинами, которые, по этим же неподтвержденным сообщениям, ждали от него детей.

Помимо Анжелики, в сети начали распространять фотографии еще одной женщины, которая в свое время позировала рядом с Владиславом Соколовым. Фотографии не новые, однако после того, как история бизнесмена получила широкую огласку, пользователи вновь обратили на них внимание. Связывали ли их романтические отношения и при каких обстоятельствах были сделаны эти снимки, пока неизвестно.

Еще одна возможная пассия Соколова / Открытые источники

Еще одна возможная пассия Соколова / Открытые источники

Соколов оставлял неоднозначные комментарии под фото других женщин

Однако история с Анжеликой – не единственная деталь, которую обнаружили при просмотре соцсетей "бизнесмена". В Threads обратили внимание на его комментарии под фотографиями других женщин.

В 2026 году Соколов оставлял под чужими фотографиями откровенные и непристойные высказывания. Некоторые из них вызвали особый интерес у пользователей, ведь речь шла не о нейтральных комплиментах, а о довольно дерзкой манере общения.

Дерзкие комментарии Соколова / Threads

Дерзкие комментарии Соколова / Threads

На фоне фотографий с Анжеликой и роскошных совместных путешествий эти посты вызвали новые вопросы о личной жизни бизнесмена. В то же время в сети начали распространяться скриншоты его комментариев, которые теперь можно увидеть рядом с кадрами с бывшей избранницей.

Дерзкие комментарии Соколова / Threads

Какими детьми хвастался бизнесмен

Еще одна сторона жизни Соколова – его дети. Несмотря на то, что о семейных отношениях бизнесмена в открытом доступе мало информации, в его соцсетях нашли фотографии с сыном и дочерью.

Особое внимание привлекла подборка фотографий, которую Соколов посвятил сыну на день рождения. Мальчику уже больше 15 лет. На фотографиях отец запечатлел их совместные моменты, а публикацию сопроводил поздравлениями "С днем рождения, наследник. Живи гордо" и "Моя гордость".

Сын Соколова / Скриншот из Threads

Также на одном из кадров парень позирует с дипломом на фоне лондонского учебного заведения David Game College. По данным журналистов, сын Соколова учится в Лондоне.

Сын Соколова / Скриншот из Threads

Не осталась без внимания и дочь бизнесмена. Ее фотографии также появлялись в Threads Соколова. Так что в соцсетях можно найти не только кадры из его путешествий и дорогих автомобилей, но и семейные публикации, посвященные детям.

Дочь Соколова / Скриншот из Threads

Пентхаус с крокодилом и роскошь, о которой говорит весь интернет

Широкую огласку личная жизнь Соколова получила после того, как в сети распространились фотографии его роскошного жилища. Мраморные колонны, позолоченные элементы декора, крытый бассейн, террариум с настоящим крокодилом и Rolls-Royce – интерьер быстро стал поводом для обсуждений и мемов.

Владислав Соколов / Скриншот из инстаграма

На фоне этих кадров пользователи начали внимательнее просматривать страницы бизнесмена и людей, которые появлялись рядом с ним.

Владислав Соколов / Скриншот из инстаграма

В то же время имя Владислава Соколова фигурирует в журналистских материалах о расследовании возможного завышения стоимости материалов для строительства защитных сооружений на энергетических объектах Киевской области. Согласно обнародованным данным, в апреле – мае 2026 года компании, связанные с бизнесменом, получили 25 контрактов на сумму почти 1,89 миллиарда гривен. Следствие проверяет возможное завышение стоимости, а саму историю продолжают освещать журналисты.

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