Заговорила из тюрьмы в США: звезда "Пацанок" Роговенко объяснила, почему ее не отпускают на свободу

Участница шоу "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко рассказала о своем задержании в США. По ее словам, дело после конфликта с возлюбленным уже закрыли, однако она остается под стражей из-за просроченных документов. Блогерша также объяснила, кто сейчас заботится о ее трех детях.

Свою версию событий Роговенко изложила во время видеозвонка со своим парнем Алексом. Запись разговора он опубликовал в инстаграме.

По словам Влады, все началось после ее эмоциональных видео в Telegram, где она жаловалась на отношения.

Влада и Алекс / фото из инстаграма

Алекс приехал в ресторан, в котором находилась блогерша, и между ними возникла ссора.

Мы с ним там общались на очень повышенных тонах, и кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разбирательств. Но это дело закрыли за один день,

– заявила Роговенко.

Однако после этого блогершу не отпустили. Она пояснила, что срок действия ее документов истек примерно год назад, поэтому ею занялась Иммиграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE). Какие именно документы просрочены, в приведенном рассказе не уточняется.

Влада Роговенко о своем задержании / видео из инстаграма

Отдельно Влада успокоила подписчиков насчет детей. По ее словам, сыновья Марк и Тим, а также двухмесячная дочь Лея находятся с ее мамой. Помогает им также мама Алекса.

Дети Влады Роговенко / фото из инстаграма

Роговенко призналась, что присутствие матери стало для нее большой поддержкой. Она переживала, что без помощи близких дети могли бы оказаться под опекой социальных служб.

Напомним, СМИ сообщали о задержании блогерши 12 октября в городе Санрайз, штат Флорида, по подозрению в домашнем насилии. Утверждение о закрытии дела пока приводится со слов самой Роговенко.

Задержание Влады Роговенко / фото Broward County Crime Watch

Кстати, участница шоу "Супермамы" вызвала возмущение своим поведением у могилы Ирины Фарион. Впоследствии Анастасия Арбузова объяснила свое поведение.

