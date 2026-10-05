Возлюбленный Леси Никитюк растрогал редкими кадрами с годовалым сыном

Возлюбленный украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, решил немного "накинуть татусевого вайбу", и опубликовал редкие кадры со своим сыном Оскаром.

На новых фотографиях, которые мужчина опубликовал в инстаграме, можно увидеть, как подрос мальчик. В июне этого года Оскару исполнился год.

Дмитрий поделился подборкой семейных фото, на которых он проводит время с сыном во время прогулок и совместных поездок, а также в более обыденной домашней обстановке.

Как и Леся Никитюк, Бабчук бережет частную жизнь малыша и не показывает его лицо полностью. На части снимков Оскар позирует спиной к камере, а на других его глаза закрыты цензурной лентой.

Дмитрий Бабчук показал фото с сыном / Кадры из его инстаграма

Сейчас Дмитрий Бабчук продолжает восстанавливаться после операции на ноге, которую перенес в августе. Это видно и на одном из фото, где он появился перед камерой с ногой в гипсе.

Леся Никитюк не обошла вниманием пост возлюбленного и оставила под ним эмодзи с объятиями.

Леся Никитюк прокомментировала пост любимого / Скриншот из инстаграма

К слову, недавно телеведущая и сама поделилась новыми снимками подросшего Оскара.