Show24 Украинские звезды В наряде стоимостью более 1,8 миллиона гривен: внучка Ротару среди самых стильных гостей Недели моды
8 июля, 17:09
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В наряде стоимостью более 1,8 миллиона гривен: внучка Ротару среди самых стильных гостей Недели моды

София Хомишин

В Париже стартовала Неделя высокой моды, в ходе которой ведущие мировые бренды представляют свои коллекции сезона осень-зима 2026/2027. Первым это сделал модный дом Schiaparelli.

Среди гостей показа была внучка украинской певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко. Ее образ был отмечен американским изданием The Zoe Report и включен в список самых стильных гостей Недели высокой моды.

Образы гостей здесь можно было условно разделить на две крайности: одни выбрали эпатажные наряды, перекликающиеся с фантазийной эстетикой коллекции бренда. Среди них была инфлюенсерша и модель София Ив (под этим именем Евдокименко работает в модельной индустрии, – 24 Канал)… Другие же, напротив, сделали ставку на сдержанный стиль.,
– говорится в материале.

Как выглядела внучка Софии Ротару на Неделе моды в Париже

Образ девушки состоял из ярко-красного безрукавного топа в рубчик со скульптурным воротником и рюшами за 4800 евро, причем она надела его задом наперед, чтобы это выглядело эффектнее.

Верх Евдокименко сочетала с кремовыми широкими брюками со складками и черным поясом за 2900 евро, а также бежевыми замшевыми туфлями на каблуке.

К этому наряду модель добавила еще два массивных золотых браслета в виде кисточек общей стоимостью 15 тысяч евро и золотую сумочку в форме ладони на сердце за 14 тысяч евро.

В совокупности весь образ Софии Евдокименко стоит ориентировочно 37 тысяч евро – это более 1,8 миллиона гривен.

Стоит отметить, что пока модель покоряет европейские подиумы, ее знаменитая бабушка ведет довольно закрытый образ жизни. Недавно София Ротару кратко отреагировала на массированный обстрел Киева.

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