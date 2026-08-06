Внучка Ротару встретилась с Жакмюсом в Италии и поразила своим образом в платье его бренда

Внучка Софии Ротару София Евдокименко в очередной раз оказалась в центре внимания модной публики.

На этот раз девушка побывала в Форте-де-Марме, где заглянула в бутик Jacquemus и встретилась с дизайнером Симоном Портом Жакмюсом. Фотографии с этой встречи София Евдокименко опубликовала на своей странице в инстаграме.

На одном из фото она позирует рядом с Жакмюсом, а в другом видео – танцует перед камерой, демонстрируя свой образ в движении. Для выхода София выбрала красное коктейльное платье с открытой спиной, структурными плечами и асимметричным гофрированным подолом от Jacquemus.

Внучка Софии Ротару встретилась с Жакмюсом в Италии / Скриншот из инстаграма-сторис

Стоимость такого наряда составляет около 1200 евро (более 62 тысяч гривен). Образ модель дополнила золотистым браслетом, серьгами и туфлями на каблуках.

София Евдокименко появилась в платье от Jacquemus / Скриншот из Instagram-сторис

Вообще София Евдокименко уже не раз появлялась на светских мероприятиях в узнаваемых дизайнерских образах. Ранее она привлекла внимание публики на Неделе моды, когда вышла в роскошном наряде общей стоимостью более 1,8 миллиона гривен.