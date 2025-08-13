В день рождения Андрея Кузьменко состоится ряд мероприятий, чтобы почтить память музыканта и снова услышать его легендарные песни. Один из таких концертов состоится во Львове.

BIGSHOW ORCHESTRA приглашает на концерт "Места счастливых людей", который состоится 17 августа, пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницу. В этот день Андрею Кузьменко могло бы исполниться 57 лет.

К слову Грубо нарушили авторское право: Лина Костенко запретила концерты с ее поэзией во Львове

Организаторы предлагают собраться всем тем, кто помнит, любит и вдохновляется музыкой группы "Скрябин". Концерты состоятся в живописных Митрополичьих садах в 15:00 и 18:30.

На мероприятии по-новому зазвучат песни, что для многих стали ориентирами и мотивацией. Композиции Андрея Кузьменко будет выполнять струнный состав оркестра, рок-бэнд и солисты.



Концерт ко дню рождения Кузьмы / Фото из инстаграма BIGSHOW

Слушатели смогут услышать такие треки как "Места счастливых людей", "Люди, как корабли", "Молчать", "Старые фотографии", "Шампанские глаза", "Спи себе сама", "Мам" и другие.

Эти песни – как тихий диалог с воспоминаниями, как объятия для души, как свет, ведущий нас сквозь жизненные бури,

– поделились организаторы.

Дирижером выступит Роман Мачишин. В BIGSHOW добавляют, что концерт "Места счастливых людей" – это возможность остановиться и почувствовать, что каждый из нас носит в себе маленький свет.

Напомним, ранее Анжелика Рудницкая вспомнила о неприятной ситуации, которая произошла с ней и Андреем Кузьменко. "Территорию А", которую она основала, убрали из эфира, а вместо этого начали показывать хит-парад, где ведущим был Кузьма. Впоследствии музыкант извинился перед Анжеликой.