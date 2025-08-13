У день народження Андрія Кузьменка відбудеться низка заходів, щоб вшанувати пам'ять музиканта та знову почути його легендарні пісні. Один з таких концертів відбудеться у Львові.

BIGSHOW ORCHESTRA запрошує на концерт "Місця щасливих людей", що відбудеться 17 серпня, пише Show 24 з посиланням на їх інстаграм-сторінку. У цей день Андрію Кузьменку могло б виповнитися 57 років.

Організатори пропонують зібратися всім тим, хто пам'ятає, любить і надихається музикою гурту "Скрябін". Концерти відбудуться у мальовничих Митрополичих садах о 15:00 та 18:30.

На заході по-новому зазвучать пісні, що для багатьох стали орієнтирами та мотивацією. Композиції Андрія Кузьменка виконуватиме струнний склад оркестру, рок-бенд і солісти.



Концерт до дня народження Кузьми / Фото з інстаграму BIGSHOW

Слухачі матимуть нагоду почути такі треки як "Місця щасливих людей", "Люди, як кораблі", "Мовчати", "Старі фотографії", "Шампанські очі", "Спи собі сама", "Мам" та інші.

Ці пісні – як тихий діалог зі спогадами, як обійми для душі, як світло, що веде нас крізь життєві бурі,

– поділилися організатори.

Диригентом виступить Роман Мачишин. У BIGSHOW додають, що концерт "Місця щасливих людей" – це можливість зупинитися та відчути, що кожен із нас носить у собі маленьке світло.

Нагадаємо, раніше Анжеліка Рудницька пригадала про неприємну ситуацію, яка сталась з нею й Андрієм Кузьменком. "Територію А", яку вона заснувала, прибрали з ефіру, а натомість почали показувати хіт-парад, де ведучим був Кузьма. Згодом музикант перепросив перед Анжелікою.