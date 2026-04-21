Вокалистка "Второго солнца" поделилась воспоминаниями об Игоре Савченко, который погиб во время теракта

Музыкант группы "Второе солнце" погиб во время теракта, произошедшего в Киеве в Голосеевском районе. Игорь Савченко был соавтором коллектива и помогал создавать песни.

Игорь Савченко присоединился к группе в 2010 году, когда она называлась "Феромон". Через год коллектив переименовали в "Второе солнце". Хотя Игорь довольно поздно начал играть на гитаре (в 30 лет), но за короткое время стал умелым музыкантом. Об этом рассказала вокалистка группы Марина Юревич Суспильне Киев.

К теме Киевский стрелок убил музыканта украинской группы "Второе Солнце" Игоря Савченко

Игорь Савченко послушал наработанный материал, что был у группы, и согласился стать соло-гитаристом.

Дело в том, что мои песни тяготеют к стилю поп-этно-рок, тогда как Игорь любил тяжелую рок-музыку, имел опыт игры в таком стиле в своей предыдущей группе, также создавал собственные инструментальные композиции. Мы искали технического музыканта, а нашли ко всему еще и искреннего, верного, ответственного друга,

– поделилась Марина Юревич.

В отличие от других музыкальных коллективов, состав "Второго солнца" был довольно стабильным. Игорь Савченко был идейным вдохновителем многих песен, аранжировки музыканты создавали вместе.

"Я приносила песню, а Игорь "окутывал" ее роковым звучанием. На теме аранжировок мы часто дискутировали, ведь мне хотелось больше в направлении "поп", но Игорь, который вырос на "олдскульных" классических произведениях, не позволял мне этого сделать", – вспомнила Марина.



Игорь Савченко / Фото Общественного

Группа "Второе солнце" выступала на различных музыкальных фестивалях и конкурсах: "Червона Рута", "Трипольский круг", "Живой огонь", "Подкамень", "Mercury Fest" и многих других. За время деятельности они дали сотни концертов, играли для бойцов АТО и на Революции Достоинства.

Музыка для него была на первом месте всегда. И что особенно для меня ценно и дорого – моя музыка была Игорю близка, мы были с ним единомышленниками,

– рассказала Марина Юревич.

Участники группы "Второе сонце" не только занимались музыкой, но и были близкими друзьями. Они собирались на праздники и пикники.

"От него лучилось невероятное тепло, поддержка, он легко жертвовал своими личными интересами на благо группы, быстро менял свои планы, чтобы никого не подвести. Он всегда первый был готов помочь в любом деле, будь то музыка, или какая-то бытовая проблема. Он все умел, и он невероятно любил и ценил людей", – поделилась вокалистка.

