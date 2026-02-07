Лирично и оригинально: видео выступлений всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
- В финале Нацотбора на Евровидение-2026 приняли участие 10 финалистов, каждый из которых представил свои уникальные номера.
- Полуфиналы Евровидения-2026 состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал - 16 мая, с участием Украины во втором полуфинале.
Все 10 финалистов уже показали публике и судьям свои номера, с которыми они хотят представлять Украину на Евровидении. Каждый из артистов отличается, что делает нынешний отбор по-настоящему уникальным.
Как и в прошлом году, поддержать любимого певца можно было с помощью СМС-сообщения и голосования в приложении Дія (голосовать могли все украинцы, в возрасте от 14 лет), передает 24 Канал.
Может заинтересовать Гастроли в России, дисквалификации и сбои в голосовании: какие скандалы были на Нацвыборах
В этом году в Украине очень сложная ситуация с отключениями света, поэтому очевидно, что далеко не у всех была возможность посмотреть выступления финалистов в прямом эфире. Поэтому, если вы пропустили финал Национального отбора, то ниже можете посмотреть все номера участников.
Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
Valeriya Force – Open Our Hearts (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Molodi – THE LEGENDS (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Monokate – TYT (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн
The Elliens – Crawling whispers (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Laud – Lightkeeper (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн
Leléka – "Рідним" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Mr. Vel – Do or Done (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
KHAYAT – "Герцы" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн
"ЩукаРыба" – "Моя земля" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2026?
- В этом году полуфиналы юбилейного певческого конкурса запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
- Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.
- С прошлого года в Европе разгорелся скандал из-за участия Израиля в конкурсе. Европейский вещательный союз долго принимал решение. От так, стране позволили выступить. Ее будет представлять 27-летний певец Ноам Беттан.
- Песню, с которой Ноам Беттан будет выступать на сцене Евровидения, выберет внутренний комитет. Ожидается, что композиция будет на иврите и английском, также в ней будет звучать французский язык.