Лирично и оригинально: видео выступлений всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Все 10 финалистов уже показали публике и судьям свои номера, с которыми они хотят представлять Украину на Евровидении. Каждый из артистов отличается, что делает нынешний отбор по-настоящему уникальным.

Как и в прошлом году, поддержать любимого певца можно было с помощью СМС-сообщения и голосования в приложении Дія (голосовать могли все украинцы, в возрасте от 14 лет), передает 24 Канал.

В этом году в Украине очень сложная ситуация с отключениями света, поэтому очевидно, что далеко не у всех была возможность посмотреть выступления финалистов в прямом эфире. Поэтому, если вы пропустили финал Национального отбора, то ниже можете посмотреть все номера участников.

Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Valeriya Force – Open Our Hearts (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Molodi – THE LEGENDS (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Monokate – TYT (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн

The Elliens – Crawling whispers (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Laud – Lightkeeper (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн

Leléka – "Рідним" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Mr. Vel – Do or Done (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

KHAYAT – "Герцы" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацотбор на Еровидение-2026): смотрите видео онлайн

"ЩукаРыба" – "Моя земля" (Нацотбор на Евровидение-2026): смотрите видео онлайн

