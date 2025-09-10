В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку по Львову. В городе раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

О пережитой ночи рассказала певица Наталка Карпа. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Так, артистка рассказала, что вместе с мамой и дочерью Златой дважды за ночь вынуждена была спускаться в укрытие из-за угрозы ракетной атаки. По ее словам, дроны было слышно настолько близко, что казалось – они пролетали прямо под окнами.

Я не знаю, честно, как мы, украинцы, это стягиваем. Наша бабушка, как Злата говорит, "скомандировала" нас в укрытие... Да, там страшно, но точно безопаснее. Вышли, когда уже на дворе было светло,

– поделилась Наталка Карпа.

И добавила, что именно так сейчас живут миллионы украинцев: ночуют в укрытиях, истощены сиренами и атаками, но утром продолжают жить дальше.

Наталка Карпа показала, как с дочкой и мамой пряталась в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о ночном обстреле Львова 10 сентября?