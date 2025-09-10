Наталка Карпа показала, как вместе с дочкой и мамой пряталась во время атаки на Львов: "Страшно"
- В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку по Львову, выпустив около 60 дронов-камикадзе "Шахед" и более 10 ракет, что привело к серии взрывов в городе.
- Певица Наталка Карпа рассказала, что вместе с семьей вынуждена была дважды спускаться в укрытие во время атаки и поделилась своими эмоциями после пережитой ночи.
В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку по Львову. В городе раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.
О пережитой ночи рассказала певица Наталка Карпа. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Не пропустите Евгений Кошевой рассекретил, какую профессию выбрала его старшая дочь Варвара
Так, артистка рассказала, что вместе с мамой и дочерью Златой дважды за ночь вынуждена была спускаться в укрытие из-за угрозы ракетной атаки. По ее словам, дроны было слышно настолько близко, что казалось – они пролетали прямо под окнами.
Я не знаю, честно, как мы, украинцы, это стягиваем. Наша бабушка, как Злата говорит, "скомандировала" нас в укрытие... Да, там страшно, но точно безопаснее. Вышли, когда уже на дворе было светло,
– поделилась Наталка Карпа.
И добавила, что именно так сейчас живут миллионы украинцев: ночуют в укрытиях, истощены сиренами и атаками, но утром продолжают жить дальше.
Наталка Карпа показала, как с дочкой и мамой пряталась в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о ночном обстреле Львова 10 сентября?
- По официальной информации, по городу враг выпустил около 60 дронов-камикадзе "Шахед" и более 10 ракет.
- Во Львове работала система противовоздушной обороны, раздавалась серия взрывов.
- Городской голова Андрей Садовый сообщил, что жертв нет, а жилые дома не получили повреждений. В то же время обломки упали на гражданский склад, и сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба.