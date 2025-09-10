У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану атаку по Львову. В місті лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

Про пережиту ніч розповіла співачка Наталка Карпа. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Так, артистка розповіла, що разом із мамою та донькою Златою двічі за ніч змушена була спускатися в укриття через загрозу ракетної атаки. За її словами, дрони було чутно настільки близько, що здавалося – вони пролітали просто під вікнами.

Я не знаю, чесно, як ми, українці, це стягуємо. Наша бабуся, як Злата каже, "скомандирувала" нас в укриття… Так, там страшно, але точно безпечніше. Вийшли, коли уже на дворі було світло,

– поділилася Наталка Карпа.

І додала, що саме так зараз живуть мільйони українців: ночують в укриттях, виснажені сиренами та атаками, але зранку продовжують жити далі.

Наталка Карпа показала, як з донькою і мамою ховалася в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про нічний обстріл Львова 10 вересня?