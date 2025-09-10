Гуморист розсекретив, яку саме професію обрала його донька. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТЕТ.

Раніше артист зазначав, що не збирається змушувати дітей робити те, чого вони не хочуть, тому вибір спеціальності Варвара зробила самостійно.

Навчатиметься менеджменту і режисурі шоу-бізнесу. Вона онлайн займатиметься в інституті до свого повноліття,
– поділився Кошовий.

Де навчаються діти інших українських зірок?

  • Син Тіни Кароль, Веніамін, навчається у Великій Британії. У старших класах він обрав для себе спеціалізації з політології, економіки та бізнесу.
  • Донька телеведучої Маші Єфросиніної, Нана, вступила до університету в Нідерландах, де опановує політологію.
  • Андрій, син Ірини Горової та Потапа, здобуває освіту в ACS International School Cobham у Великій Британії. Протягом двох років він навчатиметься там перед вступом до університету.
  • 17-річний син Василя Вірастюка, Олег, став студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юнак обрав факультет комп'ютерних наук і кібернетики та спеціалізується на інженерії програмного забезпечення.