Юморист рассекретил, какую именно профессию выбрала его дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТЕТ.
Ранее артист отмечал, что не собирается заставлять детей делать то, чего они не хотят, поэтому выбор специальности Варвара сделала самостоятельно.
Будет учиться менеджменту и режиссуре шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия,
– поделился Кошевой.
Где учатся дети других украинских звезд?
- Сын Тины Кароль, Вениамин, учится в Великобритании. В старших классах он выбрал для себя специализации по политологии, экономике и бизнесе.
- Дочь телеведущей Маши Ефросининой, Нана, поступила в университет в Нидерландах, где осваивает политологию.
- Андрей, сын Ирины Горовой и Потапа, получает образование в ACS International School Cobham в Великобритании. В течение двух лет он будет учиться там перед поступлением в университет.
- 17-летний сын Василия Вирастюка, Олег, стал студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Юноша выбрал факультет компьютерных наук и кибернетики и специализируется на инженерии программного обеспечения.