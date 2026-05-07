Дрон попал в дом российского блогера Литвина, который поддерживает оккупантов

Недавно в столице России прогремел взрыв. Беспилотник попал в здание, где проживает блогер Михаил Литвин, который публично поддерживает войну и захватчиков.

Ночью 4 мая в некоторых регионах России прогремели взрывы. Один из них произошел в Москве. О последствиях рассказал известный российский блогер Михаил Литвин на своей странице в инстаграме.

К слову В Перми скучно не бывает: стратегические и нефтяные объекты снова под атакой дронов

Беспилотники атаковали Москву. Один из взрывов произошел на улице Мосфильмовской, где пострадал многоэтажный жилой комплекс.

Михаил Литвин показал поврежденное здание – выбитые окна на одном из этажей. Также продемонстрировал обломки фасада и других конструкций, лежащих на земле возле элитного комплекса в столице. Блогер выложил кадры с места происшествия под пафосный русский рэп.

Блогер Литвин показал последствия прилета: видео

Отметим, мэр Москвы Собянин подтвердил прилет и сказал, что пострадавших нет. К слову, Сергей Стерненко в своей заметке отметил, что дрон в жилой дом направила российская РЭБ. От элитного дома до Кремля – 7 километров.

Что известно о Михаиле Литвине?

Это один из самых известных российских блогеров. Он получил известность благодаря провокационным и скандальным видео с пранками и розыгрышами.

Некоторые из этих видео вызвали резонанс и привлекали внимание полиции и СМИ. За свою карьеру Литвина неоднократно обвиняли в мошенничестве. Даже на России его считают блогером с откровенно плохой репутацией.

Михаил Литвин внесен в "Миротворца" в апреле 2026 года. На сайте указано, что он публично поддерживал российскую агрессию и убийства украинцев, а также финансировал российских захватчиков. В частности, поддержал оккупантов, передав им три автомобиля.

В 2023 году Михаил Литвин попал в скандал за рубежом. Он восхвалял русский язык в Куршевеле, а потом жаловался на притеснения русских.