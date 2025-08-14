Певец Wellboy (Антон Вельбой) почти не делится подробностями личной жизни. Однако в новом интервью он сообщил, что разошелся с девушкой.

Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA. Причину расставания с возлюбленной артист не раскрыл.

Wellboy встречался со стилисткой Яной Савченко. Певец намекнул на отношения с девушкой летом 2023 года, а уже осенью подтвердил, что они вместе, опубликовав совместные романтические фото.

Wellboy признался, что болезненно пережил расставание с любимой. В то же время признал, что это его вина.

Мое сердце сейчас свободно. Так произошло,

– коротко ответил певец.

Wellboy и Яна Савченко / Фото из инстаграма певца

Что известно об отношениях Wellboy с Яной Савченко?

Wellboy и Яна Савченко познакомились на съемках клипа на песню "Домой" – девушка работала стилисткой. Она запомнилась певцу, поэтому он решил перейти к действиям.

"Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, то я очень радовался этому", – делился Wellboy.

Артист даже познакомил Яну со своей мамой, которая хорошо приняла избранницу сына.