На днях он пообщался с журналистами и рассказал, имеет ли бронь от мобилизации. Кроме того, признался, начинал ли уже военную подготовку. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Выяснилось, что артист пока повестки не получал. В то же время у него нет брони от мобилизации.

Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства,

– заявил Wellboy.

Певец рассказал, что знает людей, которые прошли военную подготовку, хотя не получали повестки – они делали это добровольно, для себя. Впрочем сам он пока не успел этим заняться.

Кто из украинских звезд имеет бронирование от мобилизации?