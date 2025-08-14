Визнає свою провину: Wellboy повідомив про розставання з дівчиною
- Співак Wellboy підтвердив розставання зі стилісткою Яною Савченко, не розкривши причину.
- Він визнав, що розставання було болісним і з його вини.
Співак Wellboy (Антон Вельбой) майже не ділиться подробицями особистого життя. Однак у новому інтерв'ю він повідомив, що розійшовся з дівчиною.
Wellboy зустрічався зі стилісткою Яною Савченко. Співак натякнув на стосунки з дівчиною влітку 2023 року, а вже восени підтвердив, що вони разом, опублікувавши спільні романтичні фото.
Wellboy зізнався, що болісно пережив розставання з коханою. Водночас визнав, що це його провина.
Моє серце наразі вільне. Так сталося,
– коротко відповів співак.
Що відомо про стосунки Wellboy з Яною Савченко?
Wellboy і Яна Савченко познайомилися на зйомках кліпу на пісню "Додому" – дівчина працювала стилісткою. Вона запам'яталась співаку, тож він вирішив перейти до дій.
"Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому", – ділився Wellboy.
Артист навіть познайомив Яну зі своєю мамою, яка добре прийняла обраницю сина.