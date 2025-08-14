Укр Рус
Show24 Українські зірки Визнає свою провину: Wellboy повідомив про розставання з дівчиною
14 серпня, 09:39
2

Визнає свою провину: Wellboy повідомив про розставання з дівчиною

Марія Примич
Основні тези
  • Співак Wellboy підтвердив розставання зі стилісткою Яною Савченко, не розкривши причину.
  • Він визнав, що розставання було болісним і з його вини.

Співак Wellboy (Антон Вельбой) майже не ділиться подробицями особистого життя. Однак у новому інтерв'ю він повідомив, що розійшовся з дівчиною.

Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA. Причину розставання з коханою артист не розкрив. 

Не пропустіть 25-річний Wellboy вперше зізнався, чи має бронь від мобілізації

Wellboy зустрічався зі стилісткою Яною Савченко. Співак натякнув на стосунки з дівчиною влітку 2023 року, а вже восени підтвердив, що вони разом, опублікувавши спільні романтичні фото. 

Wellboy зізнався, що болісно пережив розставання з коханою. Водночас визнав, що це його провина. 

Моє серце наразі вільне. Так сталося, 
– коротко відповів співак.

Wellboy і Яна Савченко / Фото з інстаграму співака

До речі! У мережі ходять чутки про розставання Володимира Дантеса і Даші Кацуріної

Що відомо про стосунки Wellboy з Яною Савченко?

Wellboy і Яна Савченко познайомилися на зйомках кліпу на пісню "Додому" – дівчина працювала стилісткою. Вона запам'яталась співаку, тож він вирішив перейти до дій. 

"Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому", – ділився Wellboy.

Артист навіть познайомив Яну зі своєю мамою, яка добре прийняла обраницю сина. 