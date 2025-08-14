Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA. Причину розставання з коханою артист не розкрив.

Wellboy зустрічався зі стилісткою Яною Савченко. Співак натякнув на стосунки з дівчиною влітку 2023 року, а вже восени підтвердив, що вони разом, опублікувавши спільні романтичні фото.

Wellboy зізнався, що болісно пережив розставання з коханою. Водночас визнав, що це його провина.

Моє серце наразі вільне. Так сталося,

– коротко відповів співак.

Wellboy і Яна Савченко / Фото з інстаграму співака

Що відомо про стосунки Wellboy з Яною Савченко?

Wellboy і Яна Савченко познайомилися на зйомках кліпу на пісню "Додому" – дівчина працювала стилісткою. Вона запам'яталась співаку, тож він вирішив перейти до дій.

"Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому", – ділився Wellboy.

Артист навіть познайомив Яну зі своєю мамою, яка добре прийняла обраницю сина.