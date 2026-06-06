Флаг взвился на концерте: лидер Within Temptation поддержала Украину

Солистка группы Within Temptation Шарон ден Адель в очередной раз проявила солидарность с Украиной. На одном из последних концертов она подняла украинский флаг.

Нидерландская группа Within Temptation, поддерживающая Украину с начала полномасштабной войны, 5 июня выступила на фестивале Rock am Ring в Нюрнберге. Видео с мероприятия появилось в ютубе.

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Во время исполнения песни Faster Шарон ден Адель передали сине-желтый флаг. На нем была надпись: 130 отдельный батальон территориальной обороны.

Лидер группы развернула флаг, а затем продолжала выполнять композицию. Впоследствии она попросила передать флаг владельцу и пожелала украинским фанам всего наилучшего.

Лидер Within Temptation поддержала Украину: видео

Как Within Temptation поддерживают Украину?

Коллектив неоднократно делал публичные заявления и выступал против российской агрессии. Также группа часто участвовала в благотворительных концертах.

Шарон ден Адель – первая зарубежная артистка, которая выступила в Украине на фестивале Atlas United во время полномасштабного вторжения.

В 2024 году Within Temptation представил песню А Fool's Parade, записанную в коллаборации с украинским исполнителем Alex Yarmak. Клип на этот трек снимали в Киеве. Также Within Temptation выпустили совместную песню с Jerry Heil.