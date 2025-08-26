YAKTAK растрогал Зеленского выступлением с ветеранами: видео, пробирающее до мурашек
- Певец YAKTAK выступил на премии "Национальная легенда Украины" с ветеранами Superhumans Center, исполняя песню "Люди".
- Владимир и Елена Зеленские присутствовали на выступлении, которое вызвало положительную реакцию в сети.
Певец YAKTAK (Ярослав Карпук) выступил на премии "Национальная легенда Украины" вместе с группой украинских ветеранов Superhumans Center. Они исполнили песню "Люди".
Среди присутствующих в зале были Владимир и Елена Зеленские. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Superhumans Center.
На премии "Национальная легенда Украины" YAKTAK спел песню "Люди". Вместе с певцом на сцену вышли ветераны Александр Иванько, Вячеслав Кутьин, Максим Головач и Антон Кубрак.
Выступление растрогала Владимира Зеленского. Президент Украины сидел в зале рядом со своей женой и лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Они подпевали и поддерживали YAKTAK и ветеранов.
Господин президент, вы с нами?,
– сказал певец во время выступления.
Выступление YAKTAK и ветеранов: смотрите видео онлайн
Реакция сети
YAKTAK распространил фрагмент видео в инстаграме. В комментариях люди делятся своими впечатлениями от выступления:
- "Это очень красиво и сильно!"
- "Мурашки по коже от этого выступления, гордимся!"
- "Раскачал даже президента. Это может только Ярослав".
- "Песня, которая всех объединяет".
- "Это непревзойденно!"
- "Такая гордость за наших защитников".
