26 августа, 10:53
YAKTAK растрогал Зеленского выступлением с ветеранами: видео, пробирающее до мурашек

Мария Примыч
  • Певец YAKTAK выступил на премии "Национальная легенда Украины" с ветеранами Superhumans Center, исполняя песню "Люди".
  • Владимир и Елена Зеленские присутствовали на выступлении, которое вызвало положительную реакцию в сети.

Певец YAKTAK (Ярослав Карпук) выступил на премии "Национальная легенда Украины" вместе с группой украинских ветеранов Superhumans Center. Они исполнили песню "Люди".

Среди присутствующих в зале были Владимир и Елена Зеленские. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Superhumans Center.

На премии "Национальная легенда Украины" YAKTAK спел песню "Люди". Вместе с певцом на сцену вышли ветераны Александр Иванько, Вячеслав Кутьин, Максим Головач и Антон Кубрак.

Выступление растрогала Владимира Зеленского. Президент Украины сидел в зале рядом со своей женой и лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Они подпевали и поддерживали YAKTAK и ветеранов.

Господин президент, вы с нами?, 
– сказал певец во время выступления.

Выступление YAKTAK и ветеранов: смотрите видео онлайн

Реакция сети

YAKTAK распространил фрагмент видео в инстаграме. В комментариях люди делятся своими впечатлениями от выступления:

  • "Это очень красиво и сильно!"
  • "Мурашки по коже от этого выступления, гордимся!"
  • "Раскачал даже президента. Это может только Ярослав".
  • "Песня, которая всех объединяет".
  • "Это непревзойденно!"
  • "Такая гордость за наших защитников".

