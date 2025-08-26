YAKTAK розчулив Зеленського виступом з ветеранами: відео, що пробирає до мурах
- Співак YAKTAK виступив на премії "Національна легенда України" з ветеранами Superhumans Center, виконуючи пісню "Люди".
- Володимир і Олена Зеленські були присутні на виступі, який викликав позитивну реакцію в мережі.
Співак YAKTAK (Ярослав Карпук) виступив на премії "Національна легенда України" разом з гуртом українських ветеранів Superhumans Center. Вони виконали пісню "Люди".
Серед присутніх у залі були Володимир і Олена Зеленські. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Superhumans Center.
На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.
Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів.
Пане президенте, ви з нами?,
– сказав співак під час виступу.
Виступ YAKTAK і ветеранів: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
YAKTAK поширив фрагмент відео в інстаграмі. У коментарях люди діліться своїми враженнями від виступу:
- "Це дуже красиво та сильно!"
- "Мурахи по шкірі від цього виступу, пишаємося!"
- "Розкачав навіть президента. Це може тільки Ярослав".
- "Пісня, яка всіх об'єднує".
- "Це неперевершено!"
- "Така гордість за наших захисників".
