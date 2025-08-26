Співак YAKTAK (Ярослав Карпук) виступив на премії "Національна легенда України" разом з гуртом українських ветеранів Superhumans Center. Вони виконали пісню "Люди".

Серед присутніх у залі були Володимир і Олена Зеленські. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Superhumans Center.

На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.

Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів.

Пане президенте, ви з нами?,

– сказав співак під час виступу.

Виступ YAKTAK і ветеранів: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

YAKTAK поширив фрагмент відео в інстаграмі. У коментарях люди діліться своїми враженнями від виступу:

"Це дуже красиво та сильно!"

"Мурахи по шкірі від цього виступу, пишаємося!"

"Розкачав навіть президента. Це може тільки Ярослав".

"Пісня, яка всіх об'єднує".

"Це неперевершено!"

"Така гордість за наших захисників".

