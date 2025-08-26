Укр Рус
26 серпня, 10:53
2

YAKTAK розчулив Зеленського виступом з ветеранами: відео, що пробирає до мурах

Марія Примич
Основні тези
  • Співак YAKTAK виступив на премії "Національна легенда України" з ветеранами Superhumans Center, виконуючи пісню "Люди".
  • Володимир і Олена Зеленські були присутні на виступі, який викликав позитивну реакцію в мережі.

Співак YAKTAK (Ярослав Карпук) виступив на премії "Національна легенда України" разом з гуртом українських ветеранів Superhumans Center. Вони виконали пісню "Люди".

Серед присутніх у залі були Володимир і Олена Зеленські. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Superhumans Center. 

На премії "Національна легенда України" YAKTAK заспівав пісню "Люди". Разом зі співаком на сцену вийшли ветерани Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак.

Виступ розчулив Володимира Зеленського. Президент України сидів у залі поруч зі своєю дружиною і лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вони підспівували та підтримували YAKTAK і ветеранів. 

Пане президенте, ви з нами?, 
– сказав співак під час виступу.

Виступ YAKTAK і ветеранів: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

YAKTAK поширив фрагмент відео в інстаграмі. У коментарях люди діліться своїми враженнями від виступу:

  • "Це дуже красиво та сильно!"
  • "Мурахи по шкірі від цього виступу, пишаємося!"
  • "Розкачав навіть президента. Це може тільки Ярослав".
  • "Пісня, яка всіх об'єднує".
  • "Це неперевершено!"
  • "Така гордість за наших захисників".

