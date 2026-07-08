Родилась в самолете: YAKTAK выпустил трогательную песню о любви, от которой трудно отпустить

21-летний украинский певец YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) представил новую песню о любви под названием "Поцелуй".

Вместе с треком артист выпустил и клип, который снимали в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. Видео уже появилось на его официальном YouTube-канале.

О чем новая песня YAKTAK "Поцелуй"

По словам Ярослава, композиция родилась спонтанно во время его евротура. В самолете он написал песню, в которой хотел передать свои эмоции и переживания.

"Поцелуй" рассказывает о моменте, когда любовь уже подошла к концу, но чувства еще не угасли. Это история о желании хотя бы на мгновение вернуть то, что уже утрачено, и ухватиться за последний поцелуй, словно он способен все изменить.

Есть люди, которые приходят в нашу жизнь и делят ее на "до" и "после". Не всегда такие истории заканчиваются хэппи-эндом. Но есть люди, которые, даже уйдя, навсегда остаются где-то внутри нас. Каждый услышит в этой песне что-то свое. Кто-то уже знает, о чем она. А кто-то поймет это только со временем,

– говорится в описании к новому треку Ярослава Карпука.

YAKTAK – "Поцелуй": смотрите видео онлайн

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