Состоится во Львове под открытым небом: YAKTAK готовит большой сольный концерт

Молодой украинский певец YAKTAK приглашает на концерт во Львове. Музыкант обещает не просто выступление, а теплый летний вечер, который останется в памяти надолго.

Большой сольный концерт исполнителя состоится 18 июля на летней сцене !FESTrepublic. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на VINIL concert agency.

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Концерт состоится под открытым небом. Музыкант обещает теплый вечер, наполненный музыкой, яркими эмоциями и особой атмосферой. YAKTAK вживую исполнит свои хиты на фоне заката.

Во время выступления будут звучать такие песни: "Ночью", "Красивая", "LaLaLa", "Букеты", "Эндорфин", "Взгляд", "Мы идем" и многие другие. Артист представит новую программу, где будет еще больше искренности и драйва.

Лето, концерт под голым небом, тысячи наших голосов сливаются в один, все треки до хрипоты, закат, и просто безумный взаимообмен энергией. Обновленная программа – это будет не просто концерт, а нечто гораздо большее! То, что будет в твоей голове еще долго. Ты должен там быть!

– поделился YAKTAK.

Концерт во Львове – это часть летнего тура исполнителя, выступающего во многих городах Украины. Это шанс удачно провести еще один летний вечер. Часть средств с билетов будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.