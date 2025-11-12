Любовь, искусство и вечность имен: во Львове во второй раз состоялся фестиваль "Земля поэтов"

В темные ноябрьские дни Львов осветило сияние "Земли поэтов". Около 200 художников собрались на территории !FESTrepublic для теплых разговоров, театральных постановок, музыкально-поэтических перформансов и драйвовых концертов.

В течение 8 – 9 ноября "Землю поэтов" посетили более 5 тысяч гостей. В рамках фестиваля провели более 50 событий. И каждое из них показало, что свет можно найти даже в самые темные времена. Главное – держаться своих, делать то, что любишь, и говорить о важном, ценном, том, что дает силы держаться.

"Земля поэтов" (как и все культурные события сегодня в Украине) смогла состояться благодаря Силам обороны. Каждое событие проходило с благодарностью героям. В течение фестиваля проводили благотворительные аукционы на нужды 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", в рядах которого служат Сергей Жадан и Юлия "Тайра" Паевская.

Всего удалось собрать более 400 тысяч гривен. Все лоты были очень тематические и дополняли атмосферу фестиваля ценными деталями. В частности, задонатив в поддержку героев, можно было забрать пластинки любимых исполнителей с автографами или даже спеть на одной сцене с группой "Жадан и Собаки".

"Жадан и Собаки" на "Земле поэтов" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Возвращение имен на "Землю Поэтов"

Марьяна Савка – основательница и программный директор "Земли Поэтов" – отметила, что фестиваль стал пространством создания важных смыслов. Украинское слово приобретает на "Земле Поэтов" силы действия, сшивает страну, раскрывает травмы и вдохновляет на глубинную трансформацию.

"Земля Поэтов" – это уже больше, чем просто фестиваль. Это культурная платформа национального действия, объединяющая художников, сообщества и институты вокруг поэзии как инструмента идентичности, памяти и создания будущего,

– рассказала Марьяна.

Лозунг фестиваля – "Поэты создают нацию". Однако в этом году в фокусе была важность памяти. Благодаря теме "Помнить всех. Возвращение имен на Землю Поэтов" во время фестиваля вспомнили тех, чьи имена навсегда вписаны в историю украинской поэзии. В частности, говорили об авторах, которые творили между двумя мировыми войнами. Вспоминали сечевых стрельцов, галицких модернистов, классиков Пражской школы и поэтов-эмигрантов.

Изюминкой события стала площадка для интеллектуальных разговоров "Кафе "Европа"" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Объединенные любовью и памятью

Настоящие аншлаги на "Земле поэтов" собрали Сергей Жадан, Артур Дронь, Юлия "Тайра" Паевская, Марьяна Савка, Сергей Мартынюк, Галина Крук, Екатерина Калитко и другие звезды украинской поэзии. А после насыщенных поэтических дней вечера гости провели на концертах любимых групп.

Поэзия объединяет / Фото, предоставленное 24 Каналу

Хедлайнером первого дня фестиваля стала группа Vivienne Mort. На сцене творились настоящие музыкальные чары. Особенно щемящим моментом стало исполнение песни "Не ходи ти тут, не ходи" на стихи Максима (Дали) Кривцова. Для погибшего воина и художника прозвучали аплодисменты.

Магическая атмосфера выступления Vivienne Mort / Фото, предоставленное 24 Каналу

А зафиналлили фестиваль драйвовые "Жадан и Собаки" со своими хитами о вечном. Несмотря на холодную ночь, в зале было очень жарко.

"Жадан и Собаки" собрали аншлаг / Фото, предоставленное 24 Каналу

Публика хорошо подготовилась, поэтому пели все. Ведь каждый, кто хоть раз услышал "Жадана и Собак" точно знает: где мы крещеные, что сделала прогрессивная молодежь, и чем особенные вафли "Артек".

А что мы еще знаем – что, возможно, уже в следующем году снова встретимся на "Земле Поэтов", чтобы побыть вместе и вдохновиться.