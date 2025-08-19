BestsellerFest проходил в течение 15 – 17 августа. Всего провели 70 событий, участие в которых приняли 150 звездных участников. Послушать их пришло около 5 тысяч книголюбов. Каждый гость мог найти идеальное для себя событие. Во время BestsellerFest презентовали новинки, обсуждали классику, анонсировали будущие бестселлеры, встречались с любимыми авторами во время автограф-сессий. Было медово от августовской жары и кофейно, ведь разве можно представить литературное событие во Львове без чашек кофе? Детали о BestsellerFest рассказывает 24 Канал.

Марьяна Савка – основательница BestsellerFest, поэтесса и издательница – поблагодарила всех, кто поверил в фестиваль. Она отметила, что мечтала сформировать сообщество людей, которых объединяет литература. И это удалось! BestsellerFest собрал лучших украинских авторов, издателей и читателей. На большинстве событий были аншлаги, за три дня фестиваль посетили около 5 тысяч книголюбов.

Звездные гости фестиваля / BestsellerFest

Среди звездных гостей BestsellerFest были: Оксана Забужко, Мария Матиос, Евгения Кузнецова, Илларион Павлюк, Василий Шкляр, Ирена Карпа, Наталья Матолинец, Юрий Андрухович, Павел Деревянко, Макс Кидрук, Андрей Любка, Анастасия Левкова.

В это невероятно тяжелое время мы знаем, что такое ненависть. И мы знаем, что такое любовь. Здесь все говорят на языке любви,

– отметила Марьяна Савка со сцены, подытоживая BestsellerFest.

Марьяна Савка призналась, что мечтала провести BestsellerFest именно в августе / BestsellerFest

Павлюк и Забужко – рекордсмены BestsellerFest

Рекордсменами по количеству подписанных книг стали Оксана Забужко и Илларион Павлюк. Их автограф-сессии под открытым небом продолжались по три часа. К счастью, погода была дружелюбной к книголюбам: даже обошлось без традиционных львовских дождей.

Автограф-сессии проходили под открытым небом / BestsellerFest

"А у вас осталась хоть одна книга Оксаны Забужко?" – точно один из самых популярных вопросов на BestsellerFest. К третьему дню фестиваля бестселлеры пани Оксаны стали настоящими сокровищами. Марьяна Савка – основательница BestsellerFest поэтесса, соучредительница и главная редакторка "Видавництва Старого Лева" – в комментарии 24 Каналу отметила, что рекомендует каждому украинцу прочитать роман "Музей покинутих секретів".

Книголюбы собрали 700 тысяч на помощь воинам

Проводить и посещать культурные события, читать книги, вообще жить под этим августовским небом мы можем благодаря украинским защитникам и защитницам. Сначала во время BestsellerFest надеялись собрать по крайней мере 100 тысяч гривен для 12-й Бригады спецназначения "Азов" НГУ. Однако книголюбы во время сборов и благотворительных аукционов задонатили около 700 тысяч гривен.

В частности, во время благотворительного литературного аукциона отрывок из нового романа Павлюка "Книга Еміля", который еще не вышел, продали за рекордные 106 тысяч гривен.

Отрывок из нового романа Павлюка "Книга Еміля" продали за 106 тысяч гривен для воинов / BestsellerFest

Также за 100 тысяч гривен ушли с молотка и три книги Забужко с автографами автора.

Музыкальная сцена BestsellerFest – любимые хиты под звездным небом

Каждый вечер в рамках BestsellerFest проходили концерты под открытым небом. В частности, перед гостями выступили Виктор Морозов, Руслан Горовой, Марьяна Савка, Зиновий Карач и Юрий Иосифович.

Хедлайнерами были Ирена Карпа и группа "Фактично Самі" и Сергей Мартынюк и группа "Фіолет". Они исполнили как новые хиты, так и любимую классику. Всем, кто ждет близких и любимых с войны, Ирена Карпа посвятила песню Teren.

Фантастическая Ирена Карпа во время концерта с "Фактично Самі" / BestsellerFest

Сергей Мартынюк, который защищает Украину в рядах ВСУ, посвятил собратьям и посестрам, которых убили российские оккупанты, песню "Заряджай".

Группа "Фіолет" стала хедлайнером музыкальной сцены / BestsellerFest

В воскресенье, 17 августа, с музыкальной сцены BestsellerFest прозвучали аплодисменты для Кузьмы Скрябина, которому в этот день могло бы исполниться 57 лет.

Какие книги чаще всего покупали на фестивале

Участие в BestsellerFest приняли 50 украинских издательств. 24 Канал узнал, какие книги возглавили топы продаж.