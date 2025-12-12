Во время общения со СМИ глава государства признался: его удивляет то, как у Украины и партнеров могут быть разные видения того, что происходит на поле боя. Ведь у союзников есть спутники, с которых украинцы собственно получают информацию о ситуации на фронте. Однако, несмотря на, это украинские военные постоянно вынуждены докладывать американцам и опровергать иногда большие глупости, передает 24 Канал.

Почему у Украины и союзников разное видение ситуации на фронте?

По мнению президента, такое расхождение в оценке боевых действий связано с тем, что российская пропаганда работает сильнее всех украинских партнеров. Оккупанты распространяют информацию, которая не соответствует действительности, которая очень часто выдает желаемое за реальность.

По словам политика, военные должны больше работать друг с другом. Украинские защитники должны ежедневно общаться с американскими военными, предоставлять им реальные данные.

Президент признает, что это на самом деле очень сложная работа.

Когда мы показываем одну и ту же карту, и нам говорят, что мы в окружении, а мы говорим, что они (россияне – 24 Канал) в окружении, – я удивляюсь. Я не знаю, как военные между собой общаются. Я просто не понимаю, как так может быть. Одно и то же село, и так по-разному мы на это смотрим,

– выразил удивление политик.

Зеленский отметил, что единственным позитивом является то, что Украина и США слышат друг друга, и время дает ответы на спорные вопросы. Он подчеркнул, что со временем США и другие партнеры постоянно получают подтверждение того, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина способна на большее, чем ожидалось. Он привел примеры Покровска, который якобы должен был быть захвачен россиянами еще летом, и заявления Путина о якобы окружении Купянска. Президента удивляли просьбы партнеров опровергнуть или подтвердить эти заявления оккупантов. По его мнению, союзники должны ориентироваться на информацию, которую получают из собственных спутников, от разведки, а не на то, что "кто-то где-то сказал", кто-то кому-то передал и так далее.

