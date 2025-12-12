Під час спілкування зі ЗМІ глава держави зізнався: його дивує те, як в України та партнерів можуть бути різні бачення того, що відбувається на полі бою. Адже у союзників є супутники, з яких українці власне отримують інформацію про ситуацію на фронті. Однак, попри, це українські військові постійно змушені доповідати американцям та спростовувати іноді великі нісенітниці, передає 24 Канал.

Чому в України та союзників різне бачення ситуації на фронті?

На думку президента, така розбіжність в оцінці бойових дій пов'язана з тим, що російська пропаганда працює сильніше за усіх українських партнерів. Окупанти розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності, яка дуже часто видає бажане за реальність.

За словами політика, військові мають більше працювати один з одним. Українські захисники повинні щодня спілкуватися з американськими військовими, надавати їм реальні дані.

Президент визнає, що це насправді дуже складна робота.

Коли ми показуємо одну й ту саму карту, і нам говорять, що ми в оточенні, а ми говоримо, що вони (росіяни – 24 Канал) в оточенні, – я дивуюсь. Я не знаю, як військові між собою спілкуються. Я просто не розумію, як так може бути. Одне й те саме село, і так по-різному ми на це дивимося,

– висловив здивування політик.

Зеленський зазначив, що єдиним позитивом є те, що Україна та США чують одне одного, і час дає відповіді на спірні питання. Він підкреслив, що з часом США та інші партнери постійно отримують підтвердження того, що російські заяви не відповідають дійсності, а Україна здатна на більше, ніж очікувалося. Він навів приклади Покровська, який нібито мав бути захоплений росіянами ще влітку, та заяви Путіна про нібито оточення Куп'янська. Президента дивували прохання партнерів спростувати чи підтвердити ці заяви окупантів. На його думку, союзники повинні орієнтуватися на інформацію, яку отримують з власних супутників, від розвідки, а не на те, що "хтось десь сказав", хтось комусь передав і так далі.

Останні фейки російської пропаганди про ситуацію на полі бою