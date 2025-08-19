BestsellerFest відбувався упродовж 15 – 17 серпня. Загалом провели 70 подій, участь у яких взяли 150 зіркових учасників. Послухати їх прийшло близько 5 тисяч книголюбів. Кожен гість міг знайти ідеальну для себе подію. Під час BestsellerFest презентували новинки, обговорювали класику, анонсували майбутні бестселери, зустрічалися з улюбленими авторами та авторками під час автограф-сесій. Було медово від серпневої спеки та кавово, адже хіба можна уявити літературну подію у Львові без горняток кави? Деталі про BestsellerFest розповідає 24 Канал.

Мар'яна Савка – засновниця BestsellerFest, поетка та видавчиня – подякувала всім, хто повірив у фестиваль. Вона наголосила, що мріяла сформувати спільноту людей, яких об'єднує література. І це вдалося! BestsellerFest зібрав найкращих українських авторів, видавців і читачів. На більшості подій були аншлаги, за три дні фестиваль відвідали близько 5 тисяч книголюбів.

Зіркові гості фестивалю / BestsellerFest

Серед зіркових гостей BestsellerFest були: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Наталія Матолінець, Юрій Андрухович, Павло Дерев'янко, Макс Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова.

У цей неймовірно важкий час ми знаємо, що таке ненависть. І ми знаємо, що таке любов. Тут всі говорять мовою любові,

– наголосила Мар'яна Савка зі сцени, підсумовуючи BestsellerFest.

Мар'яна Савка зізналася, що мріяла провести BestsellerFest саме у серпні / BestsellerFest

Павлюк та Забужко – рекордсмени BestsellerFest

Рекордсменами за кількістю підписаних книг стали Оксана Забужко та Ілларіон Павлюк. Їхні автограф-сесії просто неба тривали по три години. На щастя, погода була приязною до книголюбів: навіть обійшлося без традиційних львівських дощів.

Автограф-сесії відбувалися просто неба / BestsellerFest

"А у вас залишилася хоч одна книжка Оксани Забужко?" – точно одне з найпопулярніших запитань на BestsellerFest. До третього дня фестивалю бестселери пані Оксани стали справжніми скарбами. Мар'яна Савка – засновниця BestsellerFest поетка, співзасновниця та головна редакторка "Видавництва Старого Лева" – у коментарі 24 Каналу зауважила, що рекомендує кожному українцеві прочитати роман "Музей покинутих секретів".

Книголюби зібрали 700 тисяч на допомогу воїнам

Проводити та відвідувати культурні події, читати книги, загалом жити під цим серпневим небом ми можемо завдяки українським захисникам та захисницям. Спершу під час BestsellerFest сподівалися зібрати принаймні 100 тисяч гривень для 12-ї Бригади Спецпризначення "Азов" НГУ. Однак книголюби під час зборів та благодійних аукціонів задонатили близько 700 тисяч гривень.

Зокрема, під час благодійного літературного аукціону уривок із нового роману Павлюка "Книга Еміля", який ще не вийшов, продали за рекордні 106 тисяч гривень.

Уривок з нового роману Павлюка "Книга Еміля" продали за 106 тисяч гривень для воїнів / BestsellerFest

Також за 100 тисяч гривень пішли з молотка і три книги Забужко з автографами авторки.

Музична сцена BestsellerFest – улюблені хіти під зоряним небом

Щовечора у межах BestsellerFest відбувалися концерти просто неба. Зокрема, перед гостями виступили Віктор Морозов, Руслан Горовий, Мар'яна Савка, Зіновій Карач і Юрій Йосифович.

Хедлайнерами були Ірена Карпа і гурт "Фактично Самі" та Сергій Мартинюк і гурт "Фіолет". Вони виконали як нові хіти, так і улюблену класику. Всім, хто чекає близьких та коханих з війни, Ірена Карпа присвятила пісню Teren.

Фантастична Ірена Карпа під час концерту з "Фактично Самі" / BestsellerFest

Сергій Мартинюк, який захищає Україну у лавах ЗСУ, присвятив побратимам та посестрам, яких вбили російські окупанти, пісню "Заряджай".

Гурт "ФІОЛЕТ" став хедлайнером музичної сцени / BestsellerFest

У неділю, 17 серпня, з музичної сцени BestsellerFest пролунали оплески для Кузьми Скрябіна, якому цього дня могло б виповнитися 57 років.

Які книжки найчастіше купували на фестивалі

Участь у BestsellerFest взяли 50 українських видавництв. 24 Канал дізнався, які книги очолили топи продажів.