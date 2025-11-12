Любов, мистецтво і вічність імен: у Львові вдруге відбувся фестиваль "Земля Поетів"

У темні листопадові дні Львів освітило сяйво "Землі Поетів". Близько 200 митців зібралися на території !FESTrepublic для теплих розмов, театральних постановок, музично-поетичних перформансів та драйвових концертів.

Упродовж 8 – 9 листопада "Землю Поетів" відвідали понад 5 тисяч гостей. У межах фестивалю провели понад 50 подій. І кожна з них показала, що світло можна знайти навіть у найтемніші часи. Головне – триматися своїх, робити те, що любиш, і говорити про важливе, цінне, те, що дає сили триматися.

Зауважте Об'єднані мовою любові: у Львові вперше відбувся новий літературний фестиваль BestsellerFest

"Земля Поетів" (як і всі культурні події сьогодні в Україні) змогла відбутися завдяки Силам оборони. Кожна подія минала з вдячністю героям. Упродовж фестивалю проводили благодійні аукціони на потреби 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", у лавах якого служать Сергій Жадан та Юлія "Тайра" Паєвська.

Загалом вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Усі лоти були дуже тематичні й доповнювали атмосферу фестивалю цінними деталями. Зокрема, задонативши на підтримку героїв, можна було забрати платівки улюблених виконавців з автографами або навіть заспівати на одній сцені з гуртом "Жадан і Собаки".

"Жадан і Собаки" на "Землі поетів" / Фото, надане 24 Каналу

Повернення імен на "Землю Поетів"

Мар'яна Савка – засновниця і програмна директорка "Землі Поетів" – наголосила, що фестиваль став простором творення важливих сенсів. Українське слово набуває на "Землі Поетів" сили дії, зшиває країну, розкриває травми та надихає на глибинну трансформацію.

"Земля Поетів" – це вже більше, ніж просто фестиваль. Це культурна платформа національної дії, що об'єднує митців, спільноти й інституції навколо поезії як інструменту ідентичності, пам'яті та творення майбутнього,

– розповіла Мар'яна.

Гасло фестивалю – "Поети творять націю". Проте цього року у фокусі була важливість пам'яті. Завдяки темі "Пам'ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів" під час фестивалю пригадали тих, чиї імена назавжди вписані в історію української поезії. Зокрема, говорили про авторів, які творили між двома світовими війнами. Згадували січових стрільців, галицьких модерністів, класиків Празької школи та поетів-емігрантів.

Родзинкою події став майданчик для інтелектуальних розмов "Кафе «Європа»" / Фото, надане 24 Каналу

Об'єднані любов'ю і пам'яттю

Справжні аншлаги на "Землі поетів" зібрали Сергій Жадан, Артур Дронь, Юлія "Тайра" Паєвська, Мар'яна Савка, Сергій Мартинюк, Галина Крук, Катерина Калитко та інші зірки української поезії. А після насичених поетичних днів вечори гості провели на концертах улюблених гуртів.

Поезія об'єднує / Фото, надане 24 Каналу

Хедлайнером першого дня фестивалю став гурт Vivienne Mort. На сцені творилися справжні музичні чари. Особливо щемливим моментом стало виконання пісні "Не ходи ти тут, не ходи" на вірш Максима (Далі) Кривцова. Для загиблого воїна й митця прозвучали оплески.

Магічна атмосфера виступу Vivienne Mort / Фото, надане 24 Каналу

А зафіналили фестиваль драйвові "Жадан і Собаки" зі своїми хітами про вічне. Попри холодну ніч, у залі було дуже спекотно.

"Жадан і Собаки" зібрали аншлаг / Фото, надане 24 Каналу

Публіка добре підготувалася, тому співали всі. Адже кожен, хто хоч раз почув "Жадана і Собак" точно знає: де ми хрещені, що зробила прогресивна молодь, і чим особливі вафлі "Артек".

А що ми ще знаємо – що, можливо, вже наступного року знову зустрінемося на "Землі поетів", щоб набутися і надихнутися.