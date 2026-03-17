Зендея впервые прокомментировала "свадебные фото" с Голландом, которые вирусились в сети
Зендея прокомментировала недавние вирусные фотографии с якобы ее свадьбы с Томом Холландом. Звезда сериала "Эйфория" подтвердила, что они сделаны с помощью искусственного интеллекта.
Зендея появилась на шоу Jimmy Kimmel Live, чтобы прорекламировать новый фильм "Любит не любит", в котором снялась вместе с Робертом Паттинсоном.
Ранее стилист Зендеи Ло Роуч сообщил Access Hollywood, что актриса уже вышла замуж за Тома Холланда. Звезда сериала "Эйфория" не подтвердила, правда ли это, но высказалась о фотографиях с якобы свадьбы.
Я уверен, что ты знаешь, что интернет сходит с ума от историй о том, что ты, возможно, действительно замужем за Томом,
– сказал Джимми Киммел.
На что Зендея ответила: "Правда? Я ни одной не видела", а потом заговорила о "свадебных фотографиях".
Многих людей они обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии великолепны", а я отвечала: "Дорогой, это искусственный интеллект. Они не настоящие",
– отметила актриса.
Она добавила, что "многие близкие ей люди считали их настоящими и разозлились, что не получили приглашения".
Что известно об отношениях Зендеи и Тома Холланда?
Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой". Актеры объявили о своих отношениях в 2021 году.
В 2025 году Зендея появилась на красной дорожке премии "Золотой глобус". Тогда на ее левой руке заметили бриллиантовое кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке с Холландом.
В январе 2025 года источник подтвердил журналу Rolling Stone, что пара обручилась.