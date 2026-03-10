В белом платье: Зендея впервые вышла в свет после заявлений о тайной свадьбе

Американская актриса Зендея впервые появилась на публике после громких новостей о ее замужестве. Интересно, что звезда выбрала белый наряд.

Зендея посетила модный показ Louis Vuitton во время Недели моды в Париже 10 марта. Она была вместе со своим стилистом, Ло Роучем, сообщает E! News.

Интересно Том Холланд и Зендея тайно поженились

Актриса позировала на фоне Лувра в особом наряде от модного бренда. Она предстала в белом платье-рубашке с эффектным острым воротничком, что достигал до груди, и асимметричной юбке. Образ Зендеи дополнял широкий черный ремень и туфли на высоком каблуке в тон.

Такой почти свадебный образ подогрел слухи о браке с Томом Голадном. К тому же на ее левом безымянном пальце виднелось золотое обручальное кольцо.

Среди других ювелирных изделий образ Зендеи украшали кольца с бриллиантами.

Зендея на Неделе моды: смотрите видео

Отметим, что Зендея является амбассадором бренда Louis Vuitton с апреля 2023 года. Она рассказывала об их партнерстве в интервью Vogue.

Что известно о браке Зендеи и Тома Холланда?