В белом платье: Зендея впервые вышла в свет после заявлений о тайной свадьбе
- Зендея впервые появилась на публике после слухов о ее тайной свадьбе, выбрав белое платье-рубашку для показа Louis Vuitton в Париже.
- Слухи о ее браке с Томом Холландом подогрело золотое кольцо на ее пальце, а стилист Зендеи подтвердил их тайную свадьбу 1 марта.
Американская актриса Зендея впервые появилась на публике после громких новостей о ее замужестве. Интересно, что звезда выбрала белый наряд.
Зендея посетила модный показ Louis Vuitton во время Недели моды в Париже 10 марта. Она была вместе со своим стилистом, Ло Роучем, сообщает E! News.
Интересно Том Холланд и Зендея тайно поженились
Актриса позировала на фоне Лувра в особом наряде от модного бренда. Она предстала в белом платье-рубашке с эффектным острым воротничком, что достигал до груди, и асимметричной юбке. Образ Зендеи дополнял широкий черный ремень и туфли на высоком каблуке в тон.
Такой почти свадебный образ подогрел слухи о браке с Томом Голадном. К тому же на ее левом безымянном пальце виднелось золотое обручальное кольцо.
Среди других ювелирных изделий образ Зендеи украшали кольца с бриллиантами.
Зендея на Неделе моды: смотрите видео
Отметим, что Зендея является амбассадором бренда Louis Vuitton с апреля 2023 года. Она рассказывала об их партнерстве в интервью Vogue.
Что известно о браке Зендеи и Тома Холланда?
- Зендея и Том Холланд познакомились 10 лет назад на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Об их отношениях стало известно в 2021 году.
- Через 4 года появились первые сплетни о том, что пара обручилась. Зендея засветила бриллиантовое кольцо во время появления на "Золотом глобусе". Впоследствии Том Холланд подтвердил, что Зендея действительно является его невестой.
- В начале 2026 года пошли слухи о женитьбе пары. И уже 1 марта стилист Зендеи сообщил, что актеры действительно тайно сыграли свадьбу.