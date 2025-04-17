Жан-Клод Ван Дамм признался в любви Путину и заявил, что хочет приехать в Россию

В сети появилось видео, на котором американский и бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм обращается к Владимиру Путину. Он выразил желание приехать в Россию и стать "послом мира".

Соответствующий ролик в своем телеграм-канале опубликовала пророссийская пропагандистка Диана Панченко, передает Show 24. Рядом с актером сидит бывший украинский нардеп Александр Онищенко.

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Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Для меня будет честью иметь такой титул,

– сказал Жан-Клод Ван Дамм.

Далее актер упомянул о якобы встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

Мы скоро будем в России, если вы этого хотите. В вашей родной стране. Сделаем это – посол мира. Поговорим. Никакой политики. Только мир, спорт и счастье. Мы любим вас. Он (Александр Онищенко – Show 24) любит вас. Большое спасибо. Большой поцелуй России, Путину и его семье,

– добавил актер в конце видео.

Для справки! Александр Онищенко – бывший украинский нардеп, которого подозревают в государственной измене. Он годами скрывается от украинских правоохранительных органов, получил российское гражданство.

Жан-Клод Ван Дамм обращается к Путину / Видео с телеграмм-канала Дианы Панченко

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Жан-Клод Ван Дамм приезжал в Украину. Украинский активист Сергей Стерненко публиковал видео, где актер стоит с военными и выкрикивает: "Слава Украине!".

Жана-Клода Ван Дамма подозревают в торговле людьми

Напомним, недавно стало известно, что против Жана-Клода Ван Дамма открыли дело о торговле людьми. Актера подозревают в пользовании сексуальными услугами девушек, что были в уязвимом положении.