Когда деньги важнее совести: кто из известных ведущих предал Украину

После 2014 года, а особенно с началом полномасштабного вторжения, обнажилось истинное лицо многих известных личностей. Стало понятно, кому из них важны ценности и позиция, а кто охотится только за деньгами и славой.

Речь идет не только об артистах, но и тех, те, кто были лицом украинского телевидения. Немало известных и популярных в Украине ведущих решили замалчивать трагедии войны или работать на страну-агрессора, пишет 24 Канал.

Снежана Егорова

Телеведущая и актриса Снежана Егорова еще с 2014 года не скрывала своих украинофобских и пропутинских настроений. Она восхваляла российского диктатора, язык страны-агрессора, а после 2022 года открыто и цинично оскорбляет Украину и украинцев.

Женщина даже отказалась от собственной дочери – актрисе Стаси Ровинской, которая находилась под обстрелами, не удалось достучаться до одиозной матери. Прячется ведущая сейчас в Турции.



Вадим Абрамов

Уроженец Киева Вадим Абрамов стал новым лицом шоу "Ревизор", когда его покинула Ольга Фреймут. Но через несколько лет он сообщил, что уходит из проекта, потому что переезжает в другую страну (не вдаваясь в детали).

Сначала он работал над своим блогом, а в сентябре 2022 года засветился на российском пропагандистском телевидении. Соцсети Абрамова закрыты для украинцев, поэтому, вероятно, он остается и в дальнейшем в России.



Регина Тодоренко

Певица, актриса и ведущая родилась и выросла в Одессе. Она развивалась и получила первую популярность именно в Украине – как ведущая проекта "Орел и решка", выпускница "Фабрики звезд", солистка группы Real O. Но потом Регина Тодоренко перебралась в Россию.

После начала полномасштабного вторжения она избегала четких высказываний, абстрактно говорила о мире и намекала, что не говорит о политике из-за мужа-россиянина.

В 2022 году против Регины Тодоренко ввели санкции. Также подозревают, что, предательница получила российский паспорт.



Даниил Грачев

Фэшн-эксперт Даниил Грачев, который родом из Донецка, построил в Украине успешную карьеру ведущего. Он был звездой проекта "Богиня шопинга" и членом жюри в "Моде народа". Интересно, что во время Революции Достоинства Грачев посещал Майдан, критиковал пророссийских политиков и призывал сохранить единство.

А в 2015 году, будто ни в чем не бывало, переехал в Россию. Ему пришлось оправдываться перед гражданами страны-агрессора за свою предыдущую позицию. Даниил Грачев в дальнейшем работает в России и путешествует. Вопрос о том, с каким паспортом ему удается посещать разные страны, остается открытым.



Жанна Бадоева

Жанна Бадоева родилась в Литве, но училась и получила известность именно в Украине. Она была ведущей тревел-шоу Орел и решка, судьей "МастерШеф". Но впоследствии выехала в Россию и продолжила работать там несмотря на оккупацию Крыма и войну.

Сейчас Жанна Бадоева проживает в Италии и молчит о войне. Она занимается собственным тревел-проектом, что транслируется на российском телевидении. Из-за антиукраинской позиции ведущая попала в санкционный список.



Андрей Доманский

Андрей Доманский родом из Одессы, где и начал свою карьеру. В Украине он был лицом популярных шоу "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд", был соведущим Кати Осадчей в "Голосе страны".

Но впоследствии перешел на канал "Интер", известный пророссийскими нарративами. Поэтому за этим возник ряд скандалов: Доманский откровенно пропагандировал "русский мир" и высказывал скандальные заявления.

В начале полномасштабной войны Андрей Доманский заговорил на украинском и записал обращение к волонтерам, но потом просто исчез. По источникам Славы Демина, Доманский живет за границей и просто молчит о трагических событиях войны.

Оксана Марченко

Жена пророссийского политика Виктора Медведчука родом из Киевской области. Ее карьера как ведущей началась в юном возрасте и продолжалась долгое время. За этот период Оксана Марченко, как и ее муж, приложила руку к распространению в Украине пророссийских нарративов. Они имели тесную связь с Путиным и его сторонниками.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения ведущая сбежала из Украины. Сейчас она изображает из себя "паломницу", снимая фильмы о российских церквях.



