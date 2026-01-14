Мова йде не тільки про артистів, але й тих, ті, хто були обличчям українського телебачення. Чимало знаних та популярних в Україні ведучих вирішили замовчувати трагедії війни або працювати на країну-агресора, пише 24 Канал.

До слова Зрадниця Регіна Тодоренко назвала важку хворобу, з якою бореться багато років

Сніжана Єгорова

Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова ще з 2014 року не приховувала своїх українофобних та пропутінських настроїв. Вона вихваляла російського диктатора, мову країни-агресора, а після 2022 року відкрито та цинічно ображає Україну та українців.

Жінка навіть відмовилась від власної доньки – акторці Стасі Ровінської, яка перебувала під обстрілами, не вдалось достукатись до одіозної матері. Ховається ведуча зараз у Туреччині.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Вадим Абрамов

Уродженець Києва Вадим Абрамов став новим обличчям шоу "Ревізор", коли його покинула Ольга Фреймут. Та через кілька років він повідомив, що йде з проєкту, бо переїжджає в іншу країну (не вдаючись до деталей).

Спершу він працював над своїм блогом, а у вересні 2022 року засвітився на російському пропагандистському телебаченні. Соцмережі Абрамова закриті для українців, тож, ймовірно, він залишається й надалі у Росії.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Регіна Тодоренко

Співачка, акторка й ведуча народилась і виросла в Одесі. Вона розвивалась і здобула першу популярність саме в Україні – як ведуча проєкту "Орел і решка", випускниця "Фабрики зірок", солістка гурту Real O. Та потім Регіна Тодоренко перебралась до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення вона уникала чітких висловлювань, абстрактно говорила про мир і натякала, що не говорить про політику через чоловіка-росіянина.

У 2022 році проти Регіни Тодоренко ввели санкції. Також підозрюють, що, зрадниця отримала російський паспорт.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Данило Грачов

Фешн-експерт Данило Грачов, який родом з Донецька, побудував в Україні успішну кар'єру ведучого. Він був зіркою проєкту "Богиня шопінгу" і членом журі у "Моді народу". Цікаво, що під час Революції Гідності Грачов відвідував Майдан, критикував проросійських політиків і закликав зберегти єдність.

А у 2015 році, ніби ні в чому не бувало, переїхав у Росію. Йому довелось виправдовуватись перед громадянами країни-агресорки за свою попередню позицію. Данило Грачов надалі працює в Росії і подорожує. Питання про те, з яким паспортом йому вдається відвідувати різні країни, залишається відкритим.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Жанна Бадоєва

Жанна Бадоєва народилася в Литві, але навчалася і здобула популярність саме в Україні. Вона була ведучою тревел-шоу Орел і решка, суддею "МастерШеф". Та згодом виїхала до Росії і продовжила працювати там попри окупацію Криму та війну.

Зараз Жанна Бадоєва проживає в Італії та мовчить про війну. Вона займається власним тревел-проєктом, що транслюється на російському телебаченні. Через антиукраїнську позицію ведуча потрапила до санкційного списку.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Андрій Доманський

Андрій Доманський родом з Одеси, де й почав свою кар'єру. В Україні він був обличчям популярних шоу "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок", був співведучим Каті Осадчої в "Голосі країни".

Але згодом перейшов на канал "Інтер", відомий проросійськими наративами. Тож за цим виникла низка скандалів: Доманський відверто пропагандував "русский мир" та висловлював скандальні заяви.

На початку повномасштабної війни Андрій Доманський заговорив українською і записав звернення до волонтерів, але потім просто зник. За джерелами Слави Дьоміна, Доманський живе за кордоном і просто мовчить про трагічні події війни.

ʼ

Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж

Оксана Марченко

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука родом з Київщини. Її кар'єра як ведучої почалась у юному віці й тривала довгий час. За цей період Оксана Марченко, як і її чоловік, доклала руку до поширення в Україні проросійських наративів. Вони мали тісний зв'язок з Путіним та його прибічниками.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення ведуча втекла з України. Зараз вона вдає з себе "паломницю", знімаючи фільми про російські церкви.



Зірки, які зрадили Україну / Фото з соцмереж