Регіна Тодоренко відреагувала на коментар підписниці про болі у спині, що тривають вже 20 років. І зізналась, що це для неї близька тема. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-сторінку зрадниці.

До слова За 5 років ні слова про війну: де зараз Жанна Бадоєва, яка перебуває під санкціями

Ведуча написала, що живе зі сколіозом уже багато років. За цей час вона навчилась, як боротися з хворобою. Регіна Тодоренко порадила звернутися до психолога, регулярно тренуватися та робити масаж, лежати на твердих поверхнях і обрати твердий матрац.

Я точно знаю, що життя з меншим болем можлива,

– підсумувала ведуча.

Регіна Тодоренко вдає, що є емпатичною і турботливою, однак коли мова заходить про Україну – вона обирає замовчувати події та заплющувати очі на трагедії, що відбуваються там, де вона народилась, виросла й стала популярною.

Через російські обстріли в Одесі у грудні 2025 подекуди кілька днів поспіль не було світла – про це писав начальник Одеської ОВА. Та, як і зазвичай, зрадниці байдуже.

Регіна Тодоренко замовчує війну