Валевська прокоментувала позицію Повалій в інтерв'ю Наталії Влащенко.
Наталія Валевська зазначила, що якби мала номер телефону Таїсії Повалій, то зателефонувала б та запитала, чому вона обрала проросійську позицію.
Кожен артист має вибір: що говорити, що не говорити. Напевно, вона прийняла стовідсоткову позицію ворога і тепер є рупором. Все ж таки пані Таїсія була дотична до політики, і вона виконує ще й політичну роль,
– сказала Валевська.
Для довідки! Таїсія Повалій була народною депутаткою України від "Партії регіонів", яку згодом заборонили.
Наталія назвала артистів, які йдуть у Верховну Раду, "політичними імпотентами".
Їм дають можливість зайняти місце у виборчому списку тієї чи іншої партії. Зазвичай це гра, і є умови гри. Їх, напевно, озвучили: за які берега запливати, а за які ні. Напевно, у них були роти заклеєні чи руки зв'язані. Але хоча б пару законопроєктів… Там (у політиці – 24 Канал) стільки науковців, стільки світлих розумів, людей, які готові стати співавторами законопроєктів, які б дуже гарно рухнули реформу у мистецтві,
– вважає співачка.
До речі, в інтерв'ю Дмитру Гордону Іво Бобул заявив, що Повалій "травили" і "пускали на поталу" в Україні, тому вона поїхала до Росії. Проте він додав, що не виправдовує зрадницю.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Таїсії Повалій. Йдеться про автомобіль BMW, права на дев'ять пісень та об'єкти нерухомості.
Нещодавно журналісти показали конфіскований будинок співачки. Біло-блакитний маєток розташований під Києвом, у Петропавлівській Борщагівці.
Голова Фонду держмайна Дмитро Наталух повідомив, що кошти з його реалізації підуть на підтримку Сил оборони України. Будинок планують виставити на відкритий аукціон за його ринковою вартістю