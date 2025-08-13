На днях звезду фильма "БожеВильные" Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. На фоне этих заявлений жена актера Анастасия Нестеренко сделала заявление.

В частности, она призналась, был ли абьюз в их отношениях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Нестеренко.

К теме Театр на Подоле впервые прокомментировал скандал с Темляком, которого обвиняют в насилии

Анастасия поблагодарила всех, кто поддержал ее в этот непростой период. Для девушки, как она написала в соцсетях, это стало костылями, когда опора исчезла.

В то же время добавила, что в её отношениях насилия не было.

Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да,

– написала актриса.

Заметим, это уже не первый комментарий Анастасии относительно инцидента. Актриса призналась, что сначала защищала мужа, ведь он ее семья, но сказала, что не оправдывает насилие. Она впервые услышала некоторую информацию о Константине после заявления его бывшей девушки, что ее шокировало. Нестеренко отметила, что не может отвечать за чужие поступки.

Что известно об отношениях Анастасии и Кости?

В августе прошлого года Нестеренко и Темляк поженились. Они расписались в Харькове. Известно, что в апреле того же года актер мобилизовался в ВСУ.

Недавно супруги снялись в клипе на совместный трек Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?". Однако после скандала с Темляком ролик удалили.