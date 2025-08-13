Днями зірку фільму "БожеВільні" Костянтина Темляка звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. На тлі цих заяв дружина актора Анастасія Нестеренко зробила заяву.

Зокрема, вона зізналася, чи був аб'юз у їхніх стосунках. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Нестеренко.

Анастасія подякувала всім, хто підтримав її у цей непростий період. Для дівчини, як вона написала в соцмережах, це стало милицями, коли опора зникла.

Водночас додала, що у її стосунках насильства не було.

Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так,

– написала акторка.

Зауважимо, це вже не перший коментар Анастасії щодо інциденту. Акторка зізналася, що спочатку захищала чоловіка, адже він її сім'я, але підкреслила, що не виправдовує насильство. Вона вперше почула деяку інформацію про Костянтина після заяви його колишньої дівчини, що її шокувало. Нестеренко наголосила, що не може відповідати за чужі вчинки.

Що відомо про стосунки Анастасії й Кості?

У серпні минулого року Нестеренко та Темляк одружилися. Вони розписалися у Харкові. Відомо, що у квітні того ж року актор мобілізувався до ЗСУ.

Нещодавно подружжя знялося у кліпі на спільний трек Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?". Утім, після скандалу з Темляком ролик видалили.



