Жена нового главнокомандующего ВСУ: кто такая Юлия Драпата и какую неожиданную профессию имеет

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. 43-летний генерал-майор сменил на этом посту Александра Сырского.

И если информации о Драпатом в сети достаточно, то о его жене известно не так много. В материале 24 Канала рассказываем, кто такая Юлия Драпата и чем она занимается в жизни.

Впервые украинцы смогли увидеть супругу Михаила Драпатого еще в 2014 году в сюжете СТБ. Тогда Михаил командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады в зоне АТО и вывел из окружения под плотным огнем 260 военнослужащих.

Во время съемок командир держал на руках сына Ивана. Мальчик периодически грустил, обнимал папу и не хотел больше его никуда отпускать.



Михаил Драпатый с сыном в 2014 году / скриншот видео

Журналисты также взяли интервью у жены Михаила Юлии, которая рассказывала, как сильно переживала за мужа в тот сложный период. В сюжете она призналась, что как будто была вместе с любимым, хотя и переживала все на расстоянии.



Михаил Драпатый с сыном и женой / скриншот из видео



Юлия Драпата в 2014 году / скриншот из видео

Прошло уже немало лет, и сегодня пара воспитывает уже двоих детей. У старшего сына есть сестра Анна. Дети супругов ведут непубличную жизнь. Известно, что Иван Драпатый занимал активную позицию в школе, побеждал на различных конкурсах, участвовал в мероприятиях, где рассказывал о боевом пути своего отца.

Что известно о Юлии Драпатой

Известно, что жена нового главнокомандующего ВСУ имеет творческую профессию. Юлия работает преподавательницей в Белоцерковской школе искусств № 5 имени Сергея Томащука, а также выступает в ансамбле бандуристов-преподавателей "Александрия", поет на музыкальных мероприятиях.



Юлия Драпата (вторая слева) / фото из фейсбука

В частности, выступление Юлии можно услышать в Белоцерковском Доме органной и камерной музыки. Пока Михаил Драпатый держит фронт, его жена укрепляет национальную идентичность и развивает украинскую культуру.



Юлия Драпата выступает в органном зале / фото из инстаграма

Эта пара не публична. Они не ведут активные аккаунты в соцсетях, не публикуют семейные фото и, видимо, придерживаются мнения, что счастье любит тишину. Возможно, со временем мы сможем увидеть Юлию и Михаила Драпатых вместе на различных публичных мероприятиях, а также познакомиться с их уже взрослыми детьми.

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