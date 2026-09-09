Жена Позитива показала, как подросла их дочь: милые семейные фото

Жена рэпера Алексея Завгороднего (POSITIFF), 36-летняя танцовщица Юлия Сахневич, рассказала, как прошло их лето.

Она поделилась теплыми семейными снимками с мужем и их 1,5-летней дочкой Марийкой. Подборку Юлия опубликовала на своей странице в инстаграме.

В частности, на этих фото и видео можно увидеть самую маленькую Марийку. Девочка катается на качелях, играет, ест, купается в бассейне, прыгает на батуте и гуляет по зоопарку. На одном из фото дочь Позитива также играет на гитаре вместе с папой.

Не забыла Сахневич и о романтических моментах с мужем. В подборке есть несколько совместных фото Юлии и Алексея, а также личные снимки самой танцовщицы.

Таким образом, лето семьи Позитива и Юлии Сахневич было насыщено совместным отдыхом, прогулками и временем, проведенным с дочерью.

Версия лета 26,

– лаконично подписала пост Сахневич.

Отметим, что дочь Позитива и Юлии Сахневич родилась 27 декабря 2024 года. В конце этого года Марийка отпразднует свой второй день рождения.

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