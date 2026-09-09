Вона поділилася теплими сімейними кадрами з чоловіком та їхньою 1,5-річною донькою Марійкою. Добірку Юлія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Зокрема, на цих фото і відео можна побачити саму маленьку Марійку. Дівчинка катається на гойдалці, грається, їсть, купається в басейні, стрибає на батуті та гуляє по зоопарку. На одному з фото донька Позитива також грає на гітарі разом із татом.

Не забула Сахневич і про романтичні моменти з чоловіком. У добірці є кілька спільних фото Юлії та Олексія, а також особисті кадри самої танцівниці.

Таким чином, літо родини Позитива та Юлії Сахневич було насичене спільним відпочинком, прогулянками та часом із донькою.

Версія літа 26,

– лаконічно підписала допис Сахневич.

Зазначимо, що донька Позитива та Юлії Сахневич народилася 27 грудня 2024 року. Наприкінці цього року Марійка відсвяткує свій другий день народження.

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