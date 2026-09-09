Она поделилась теплыми семейными снимками с мужем и их 1,5-летней дочкой Марийкой. Подборку Юлия опубликовала на своей странице в инстаграме.
В частности, на этих фото и видео можно увидеть самую маленькую Марийку. Девочка катается на качелях, играет, ест, купается в бассейне, прыгает на батуте и гуляет по зоопарку. На одном из фото дочь Позитива также играет на гитаре вместе с папой.
Не забыла Сахневич и о романтических моментах с мужем. В подборке есть несколько совместных фото Юлии и Алексея, а также личные снимки самой танцовщицы.
Таким образом, лето семьи Позитива и Юлии Сахневич было насыщено совместным отдыхом, прогулками и временем, проведенным с дочерью.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Версия лета 26,
– лаконично подписала пост Сахневич.
Отметим, что дочь Позитива и Юлии Сахневич родилась 27 декабря 2024 года. В конце этого года Марийка отпразднует свой второй день рождения.
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