Жена Виктора Павлика начала ремонт в квартире для сына и показала ее изнутри

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала квартиру, которую супруги приобрели для сына Михаила, и сообщила о начале ремонта.

Несмотря на войну и сложные обстоятельства в Украине, блогерша сохраняет оптимизм и продолжает планировать будущее своего ребенка. Об этом Екатерина рассказала в новом видео в инстаграме.

Так, в начале этого года Екатерина рассказала, что ее мечта сбылась – супруги приобрели квартиру для сына. Теперь блогерша опубликовала ролик, в котором показала квартиру изнутри. В кадре видны материалы для ремонта, а сама Репяхова сообщила, что работы уже начались.

В видео Екатерина также подчеркнула, что она оптимистка по жизни. Несмотря на то, что в Украине продолжается широкомасштабная война, россияне продолжают обстреливать города, а впереди осень и зима с возможными отключениями света, блогерша думает о будущем сына и обустраивает его жилье.

Известно, что после завершения ремонта супруги планируют сдавать квартиру в аренду, пока Михаил не подрастет. Мальчику в этом году исполнилось 5 лет, так что пока квартира может приносить семье доход, а впоследствии стать собственным пространством для сына.

Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру для сына на будущее,

– объясняла ранее Екатерина.

В то же время из-за российских атак украинцы по-разному принимают решения относительно безопасности своих детей. Например, украинская модель и актриса Виктория Маремуха заявила, что решила временно уехать из Киева вместе с 4-летним сыном Лукой на фоне массированных обстрелов.