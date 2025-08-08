Екатерина Репяхова, жена известного певца Виктора Павлика, поделилась хорошими новостями о здоровье их 4-летнего сына Миши. Мальчик, который имеет диагноз диспраксия, начал произносить первые осознанные фразы.

Во время просмотра видео и после прочтения поста, который Екатерина написала об успехах сына, трудно сдержать эмоции. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой.

Жена Виктора Павлика опубликовала трогательный ролик, где видно, как Михайлик занимается с врачами, выполняет упражнения, а в конце – самостоятельно говорит.

У каждого свой путь. Наш именно такой. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Потому что самое важное приходит тогда, когда ты уже не ожидаешь, а просто живешь,

– написала Репяхова.

Заметим, диспраксия – это нарушение, которое влияет на координацию, речи и общее развитие. Первые признаки расстройства у Михасика Екатерина и Виктор заметили еще в два года. С тех пор они активно занимаются лечением и развитием ребенка.

