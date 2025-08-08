Катерина Репяхова, дружина відомого співака Віктора Павліка, поділилася хорошими новинами про здоров'я їхнього 4-річного сина Михайлика. Хлопчик, який має діагноз диспраксія, почав вимовляти перші усвідомлені фрази.

Під час перегляду відео та після прочитання допису, який Катерина написала про успіхи сина, важко стримати емоції. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової.

Не пропустіть Не мають зв'язку з музикою, – відомий артист жорстко пройшовся по "Лісапетному батальйону"

Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливий ролик, де видно, як Михайлик займається з лікарями, виконує вправи, а наприкінці – самостійно говорить.

У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не очікуєш, а просто живеш,

– написала Репяхова.

Зауважимо, диспраксія – це порушення, яке впливає на координацію, мовлення та загальний розвиток. Перші ознаки розладу у Михасика Катерина і Віктор помітили ще у два роки. Відтоді вони активно займаються лікуванням і розвитком дитини.

Що відомо про діагноз Михасика?