Дружина Павліка показала успіхи 4-річного сина в лікуванні затримки мовлення: емоційне відео
- Катерина Репяхова поділилася успіхами сина Михайлика, який почав вимовляти усвідомлені фрази, незважаючи на діагноз диспраксії.
- Катерина зазначає, що цей розлад не є хворобою, а потребує більше часу та підтримки для розвитку.
Катерина Репяхова, дружина відомого співака Віктора Павліка, поділилася хорошими новинами про здоров'я їхнього 4-річного сина Михайлика. Хлопчик, який має діагноз диспраксія, почав вимовляти перші усвідомлені фрази.
Під час перегляду відео та після прочитання допису, який Катерина написала про успіхи сина, важко стримати емоції.
Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливий ролик, де видно, як Михайлик займається з лікарями, виконує вправи, а наприкінці – самостійно говорить.
У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не очікуєш, а просто живеш,
– написала Репяхова.
Зауважимо, диспраксія – це порушення, яке впливає на координацію, мовлення та загальний розвиток. Перші ознаки розладу у Михасика Катерина і Віктор помітили ще у два роки. Відтоді вони активно займаються лікуванням і розвитком дитини.
Що відомо про діагноз Михасика?
- У сина Катерини Репяхової та Віктора Павліка виявили нейрогенетичний розлад – через зміни в генах один з рецепторів мозку працює повільніше, що ускладнює сприйняття інформації. Можливо, на це вплинув безсимптомний COVID-19, який Катерина перенесла під час вагітності.
- Катерина пояснювала, що нейрогенетичний розлад – це не хвороба, а просто інший спосіб розвитку, який потребує трохи більше часу та підтримки. При цьому інтелект, емоції та творчість у дитини зберігаються.
- Також відомо, що у Михайлика є вроджене порушення структури мозку, що відповідає за зв'язок між півкулями. Але завдяки нейропластичності мозок може адаптуватися – інші його частини беруть на себе необхідні функції. Це можливо завдяки регулярним заняттям та тренуванням.
- Зауважимо, що лікарі дають оптимістичні прогнози – з часом хлопчик зможе нормально розвиватися, вчитися та спілкуватися з іншими дітьми.