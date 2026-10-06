Ботокс, имплантаты и неудачная пластика: что изменила в своей внешности 32-летняя жена Виктора Павлика

Супруга известного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, откровенно поделилась с подписчиками историей своих преображений.

В инстаграме она подробно рассказала обо всех пластических операциях и косметологических процедурах, которые помогли ей обрести желанную внешность. Оказалось, что путь к идеалу был совсем не легким, а одно из хирургических вмешательств обернулось настоящим испытанием.

Свой путь к совершенствованию Екатерина начала с улыбки. Блогерша установила элайнеры для выравнивания зубов, хотя серьезных проблем с прикусом у нее не было, а впоследствии начала регулярно делать отбеливание.

В 29 лет Репяхова решилась на ринопластику, которая кардинально изменила ее самоощущение. Эту операцию она считает одним из самых важных шагов.

Я ни на секунду не жалею. Это лучшее, что со мной случилось в этой жизни, один из лучших моментов моей жизни. Я по-новому вижу себя, чувствую себя,

– призналась супруга Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова сделала ринопластику / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Репяхова сделала ринопластику / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что до того, как стала популярной, Екатерина совсем не комплексовала из-за формы носа. Неуверенность появилась из-за жестокого хейта в соцсетях, когда она начала активно вести блог.

Мне писали о моем носе такие ужасные вещи, типа того, что он похож на чл*н. Это были очень грубые, некрасивые вещи, и это, соответственно, повлияло,

– откровенно поделилась Репяхова.

А самым большим испытанием для звезды стала ментопластика. Она всегда мечтала о более выраженном подбородке, ведь свой считала слишком маленьким и скошенным, к тому же ее беспокоил второй подбородок.

Первая операция с имплантатом оказалась неудачной. Чтобы исправить ситуацию, Екатерина прошла несколько процедур липофилинга, а также принимала антибиотики. На фоне этого ее иммунитет сильно пострадал, но желаемого результата это не принесло.

В конце концов пришлось делать повторную операцию. Хирург установил имплантат меньшего размера, который специально заказывали из США, ведь в Украине нужного размера просто не нашлось.

Я делала ментопластику во второй раз. Тот подбородок, который у меня есть сегодня, выстраданный, потому что это было очень сложно,

– подчеркнула инфлюенсерша.

Екатерина Репяхова показала, как изменился ее подбородок / Скриншот из Instagram-сторис

Сейчас Екатерина поддерживает свой внешний вид с помощью современной косметологии. Из-за активной мимики она раз в полгода делает ботулинотерапию, а также использует филлеры для контурной пластики губ.

Особое внимание блогер уделяет бровям. Поскольку от природы волоски у нее очень светлые, она сделала пудровое напыление, регулярно ходит на коррекцию и окрашивание.

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