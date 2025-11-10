Женя Галич показался за границей: где побывал музыкант
- Лидер рок-группы O.Torvald, Женя Галич, посетил Португалию, в частности Мадейру, и поделился фотографиями из путешествия.
- Галич также побывал в Милане на выставке мотоциклов и планирует акустический тур по Европе с 12 ноября.
Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич уехал за границу. Музыкант показался в Португалии.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галича. Он посетил Мадейру.
Женя Галич опубликовал серию фотографий с Мадейры. Музыкант позировал на фоне живописной природы Португалии.
Женя Галич на Мадейре / Фото из инстаграма музыканта
Сегодня Женя показался в столице Португалии – Лиссабоне.
Женя Галич в Лиссабоне: видео из инстаграма музыканта
Несколько дней назад лидер группы O.Torvald сообщил, что побывал в Милане (Италия). Он посетил Esposizione Internazionale Delle Due Ruote – ежегодную выставку, где показывают новые модели мотоциклов. Похоже, Галич поехал туда как амбассадор Honda. Музыкант рассказал, что стал амбассадором компании в начале июня этого года.
Заметим, что уже 12 ноября начнется акустический тур по Европе Жени Галича. Он выступит в Кракове, Варшаве, Вроцлаве, Берлине, Валенсии, Мадриде, Мюнхене, Праге, Вене и Братиславе.
Для справки! Женя Галич – военнослужащий ВСУ, поэтому имеет право выезжать за границу.
В декабре O.Torvald выступит в Украине
Заметим, что в декабре Женя Галич выступит и в Украине. Группа O.Torvald даст концерты во Львове (5 декабря, !FESTrepublic) и Киеве (12 декабря, Atlas) по случаю своего 20-летия.
"20 лет крадем ваши голоса и взгляды в зале. Пришли сделать это снова. В декабре сыграем особые юбилейные концерты O.Torvald с программой, полной сюрпризов", – писали музыканты.