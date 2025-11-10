Женя Галич показался за границей: где побывал музыкант

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич уехал за границу. Музыкант показался в Португалии.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галича. Он посетил Мадейру.

Женя Галич опубликовал серию фотографий с Мадейры. Музыкант позировал на фоне живописной природы Португалии.

Сегодня Женя показался в столице Португалии – Лиссабоне.

Несколько дней назад лидер группы O.Torvald сообщил, что побывал в Милане (Италия). Он посетил Esposizione Internazionale Delle Due Ruote – ежегодную выставку, где показывают новые модели мотоциклов. Похоже, Галич поехал туда как амбассадор Honda. Музыкант рассказал, что стал амбассадором компании в начале июня этого года.

Заметим, что уже 12 ноября начнется акустический тур по Европе Жени Галича. Он выступит в Кракове, Варшаве, Вроцлаве, Берлине, Валенсии, Мадриде, Мюнхене, Праге, Вене и Братиславе.

Для справки! Женя Галич – военнослужащий ВСУ, поэтому имеет право выезжать за границу.

В декабре O.Torvald выступит в Украине