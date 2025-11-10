Женя Галич показався за кордоном: де побував музикант

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич поїхав за кордон. Музикант показався у Португалії.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галича. Він відвідав Мадейру.

Теж цікаво Хор "Гомін" зібрав аншлаги у Варшаві, а Вадим Яценко розповів про свої враження від публіки

Женя Галич опублікував серію фотографій з Мадейри. Музикант позував на фоні мальовничої природи Португалії.

Женя Галич на Мадейрі / Фото з інстаграму музиканта

Сьогодні Женя показався у столиці Португалії – Лісабоні.

Женя Галич у Лісабоні: відео з інстаграму музиканта

Кілька днів тому лідер гурту O.Torvald повідомив, що побував у Мілані (Італія). Він відвідав Esposizione Internazionale Delle Due Ruote – щорічну виставку, де показують нові моделі мотоциклів. Схоже, Галич поїхав туди як амбасадор Honda. Музикант розповів, що став амбасадором компанії на початку червня цього року.

Зауважимо, що вже 12 листопада розпочнеться акустичний тур Європою Жені Галича. Він виступить у Кракові, Варшаві, Вроцлаві, Берліні, Валенсії, Мадриді, Мюнхені, Празі, Відні та Братиславі.

Для довідки! Женя Галич – військовослужбовець ЗСУ, тож має право виїжджати за кордон.

У грудні O.Torvald виступить в Україні