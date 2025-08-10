Украинская музыка снова удивляет и вдохновляет: на этот раз артисты подготовили подборку летних премьер, которые хочется ставить на репит. Здесь и возвращение легендарных групп, и смелые эксперименты молодых исполнителей, и неожиданные коллаборации.

Каждый релиз имеет свою историю, которую стоит услышать

"Друга Ріка"

Группа выпустила новый трек "Залишаю дім" и клип к ней. Трек станет частью будущего альбома, который музыканты планируют выпустить в 2026 году. По словам Валерия Харчишина, трек рассказывает о любви, потери и принятия изменений.

Маша Кондратенко

Впервые после участия в Нацотборе на Евровидение исполнительница презентовала новинку. Аллегорически-сатирический трек "Мухи" исследует противостояние страха и свободы. Муха становится метафорой бесстрашия и легкости – способности воспринимать мир и себя без лишних ограничений.

Макс Барских

Певец выпустил англоязычный танцевальный сингл Mine в афрохаус-стилистике с фирменной мелодикой.

YAKTAK

Ярослав презентовал энергичный трек "Не спрашивай меня" с новым для него звучанием.

Я постоянно ищу новые формы, новые звуки, новые смыслы. Этот трек – это абсолютно другой я. Мы работали очень много, добавили максимум энергии и я верю – вы почувствуете это. Надеюсь, вам зайдет этот новый вайб,

– поделился исполнитель.

Злата Огневич

Новая песня певицы "Свободная", написана в сотрудничестве с саундпродюсером Temstime, рассказывает о трансформации женщины – от сомнений к уверенности и любви к себе.

Интересно, что в этом клипе использовали домашние архивные кадры, где Злата Огневич впервые публично показывает своего любимого.

Оля Полякова

Исполнительница выпустила дерзкий трек "Украла" о любви без правил, о силе желания и готовности действовать, когда знаешь, что это твое.

MELISA SADYK & YAGODA

Исполнительницы записали совместный трек "Сапоги", который называют "гимн женской независимости и смелости быть собой".

Песня родилась как ответ на замечание одного из продюсеров, который сказал YAGODA, что с ее "немодными сапожками" она никогда не достигнет успеха. Эта история, которая могла сломать – стала вместо этого толчком. К созданию песни, что превращает боль в силу, а сомнение – на голос,

– говорится в описании к композиции.

Наталка Карпа & Caroline

Заслуженная артистка Украины и ее 11-летняя воспитанница из Львова также записали летний дуэт "Море".

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Коллектив выпустил обновленную версию песни 2021 года "Забрала ночь". Музыканты поделились, что 4 года назад композиция осталась без внимания широкой аудитории, что стало толчком к ее возвращению в новой, более глубокой форме.

Кроме того, Артем Пивоваров и его проект "The Вуса" порадовали слушателей новым танцевальным хитом YABADABADU. На этот раз к группе присоединились звезды – Ирина Билык, Даша Астафьева и Лера Мандзюк.

Для справки! "The Вуса" – это альтернативный проект Пивоварова, вдохновленный музыкой 70-х, 80-х и 90-х годов, где смешаны фанковые, соул, неосоул и хип-хоп мотивы.

Новый трек YABADABADU и клип – настоящая фантастика в стиле ярких 80-х.

В то же время певец ХАС представил клип на песню "До зимы". В ней он говорит об одиночестве, корни которого достигает детских травм, и о том, как они влияют на доверие и отношения во взрослой жизни.

А группа Schmalgauzen выпустила видео на композицию "Сад влюбленных лилий" – оно выглядит как небольшой художественный фильм, снятый одним кадром.

