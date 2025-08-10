Українська музика знову дивує та надихає: цього разу артисти підготували добірку літніх прем'єр, які хочеться ставити на репіт. Тут і повернення легендарних гуртів, і сміливі експерименти молодих виконавців, і несподівані колаборації.

Кожен реліз має свою історію, яку варто почути, тож дочитайте матеріл, щоб знайти нові треки для свого плейлиста, пише Show 24.

"Друга Ріка"

Гурт випустив новий трек "Залишаю дім" і кліп до неї. Трек стане частиною майбутнього альбому, який музиканти планують випустити у 2026 році. За словами Валерія Харчишина, трек розповідає про кохання, втрати й прийняття змін.

"Друга Ріка" – "Залишаю дім": дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко

Вперше після участі у Нацвідборі на Євробачення виконавиця презентувала новинку. Алегорично-сатиричний трек "Мухи" досліджує протистояння страху та свободи. Муха стає метафорою безстрашності й легкості – здатності сприймати світ і себе без зайвих обмежень.

Маша Кондратенко – "Мухи": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Співак випустив англомовний танцювальний сингл Mine в афрохаус-стилістиці з фірмовою мелодикою.

Макс Барських – Mine: дивіться відео онлайн

YAKTAK

Ярослав презентував енергійний трек "Не питай мене" з новим для нього звучанням.

Я постійно шукаю нові форми, нові звуки, нові сенси. Цей трек – це абсолютно інший я. Ми працювали дуже багато, додали максимум енергії і я вірю – ви відчуєте це. Сподіваюсь, вам зайде цей новий вайб,

– поділився виконавець.

YAKTAK – "Не питай мене": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Нова пісня співачки "Вільна", написана у співпраці з саундпродюсером Temstime, розповідає про трансформацію жінки – від сумнівів до впевненості та любові до себе.

Злата Огнєвіч – "Вільна": дивіться відео онлайн

Цікаво, що у цьому кліпі використали домашні архівні кадри, де Злата Огнєвіч вперше публічно показує свого коханого.

Оля Полякова

Виконавиця випустила зухвалий трек "Вкрала" про кохання без правил, про силу бажання та готовність діяти, коли знаєш, що це твоє.

Оля Полякова – "Вкрала": дивіться відео онлайн

MELISA SADYK & YAGODA

Виконавиці записали спільний трек "Чоботи", який називають "гімн жіночої незалежності та сміливості бути собою".

Пісня народилась як відповідь на зауваження одного з продюсерів, який сказав YAGODA, що з її "немодними чобітками" вона ніколи не досягне успіху. Ця історія, яка могла зламати – стала натомість поштовхом. До створення пісні, що перетворює біль на силу, а сумнів – на голос,

– йдеться в описі до композиції.

MELISA SADYK & YAGODA – "Чоботи": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа & Caroline

Заслужена артистка України та її 11-річна вихованка зі Львова також записали літній дует "Море".

Наталка Карпа & Caroline – "Море": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Колектив випустив оновлену версію пісні 2021 року "Забрала ніч". Музиканти поділилися, що 4 роки тому композиція залишилась поза увагою широкої аудиторії, що стало поштовхом до її повернення у новій, глибшій формі.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Забрала ніч": дивіться відео онлайн

Крім того, Артем Пивоваров та його проєкт "The Вуса" потішили слухачів новим танцювальним хітом YABADABADU. Цього разу до гурту приєдналися зірки – Ірина Білик, Даша Астаф'єва та Лєра Мандзюк.

Для довідки! "The Вуса" – це альтернативний проєкт Пивоварова, натхненний музикою 70-х, 80-х і 90-х років, де змішані фанкові, соул, неосоул та хіп-хоп мотиви.

Новий трек YABADABADU і кліп – справжня фантастика у стилі яскравих 80-х.

Артем Пивоваров та "The Вуса" – YABADABADU: дивіться відео онлайн

Водночас співак ХАС представив кліп на пісню "До зими". У ній він говорить про самотність, коріння якої сягає дитячих травм, та про те, як вони впливають на довіру й стосунки у дорослому житті.

ХАС – "До зими": дивіться відео онлайн

А гурт Schmalgauzen випустив відео на композицію "Сад закоханих лілій" – воно виглядає як невеликий художній фільм, знятий одним кадром.

Schmalgauzen – "Сад закоханих лілій": дивіться відео онлайн